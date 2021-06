Após perder a prova da Imunidade, a equipe Calango escolheu Gleici para deixar o reality de show No Limite (Globo) e está fora da disputa pelo prêmio de R$ 500 mil. Ela foi a mais votada pelos integrantes do grupo com três votos.

A equipe Calango perdeu a prova da imunidade para a Carcará, que levou a melhor em uma competição que exigia muita força e pontaria. Pela Calango, só André conseguiu acertar os cocos no cesto. Gleici e Carol Peixinho erraram todas as tentativas.

A equipe Carcará montou uma estratégia de desestabilizar um cesto por vez e saiu vencedora. Gleici disse que André ficou decepcionado com a derrota porque ele praticamente fez a prova sozinho. Após a prova, os dois discutiram porque Gleici não queria ouvir os comentários de André sobre a prova.

A equipe Carcará também se saiu melhor na prova do privilégio, que exigiu muita concentração e confiança por parte dos participantes, derrotando a Calango. Os participantes vendados foram guiados em um circuito por um outro integrante do time. Eles precisavam encher tonéis de areia até que duas bandeiras fossem levantadas.

Os times ficaram empatados em boa parte da prova. Mas a situação mudou quando Paula pediu para que a tribo Carcará formasse um trenzinho e garantiu a vitória da equipe. Eles ganharam carta, foto e amuleto dos familiares, além dos mantimentos.