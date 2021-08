Ela está em todas. Já lançou filme pela Netflix ("Carnaval") e prepara outro cujas gravações começam em setembro. Atualmente, filma uma série de mistério na plataforma, pode ser vista no Multishow com "Os Roni" e agora se joga na música como cantora. Essa é Gessica Kayane, a Gkay, 28, influenciadora paraibana com quase 15 milhões de seguidores. Seu objetivo é se jogar.

"Esse, com certeza, tem sido um ano 360º na minha carreira. Tive oportunidades com muitos projetos, lancei filme, gravo série e agora música. Não esperava tanta coisa no meio da pandemia, mas graças a Deus muitas propostas surgiram e estou agarrando tudo", diz ela.

A mais recente novidade é na música. Ela fez o lançamento da faixa "Combate de Bumbum" em parceria com Israell Muniz. O conceito geral do projeto é ser música de resenha, onde as pessoas possam escutar e se divertir. Ela tira onda como cantora, mas avisa que é só uma diversão.

"Foi inesperado, não tenho intenção de levar uma carreira musical. Vi essa música e gostei. Achei que seria importante me jogar, ela é divertida e rebolativa, parece comigo. Adoro explorar a minha veia artística", avalia.

Na canção, uma espécie de bregafunk, Gkay canta, mas de um jeito mais falado do que musicado. O clipe já conta com mais de 700 mil visualizações. "Eu sempre falei que não sou cantora, era uma música que para meu tom de voz era fácil. Deu certo por isso, eu mais brinco do que canto", afirma.

Com quase 15 milhões de seguidores, Gkay sabia que seria importante fazer a música viralizar. E deu certo. A canção já aparece em aplicativos como o TikTok e o Reels do Instagram com direito a coreografias.

"Adorei a repercussão, o público recebeu bem. Galera entendeu que é uma música que estou curtindo, me jogando. As pessoas não têm essa cobrança em cima de mim por isso. Tenho muitas facetas."

Paralelo a esse lançamento está a gravação de uma série de mistério para a Netflix. "Minha personagem vai surpreender, pois é totalmente diferente dos meus outros papéis. Tenho gravado 12 horas por dia. Bem puxado, mas vai valer a pena. Uma história de mistério com comédia que prende", adianta sem querer dar mais spoilers.

No elenco estão nomes de peso como Fernanda Paes Leme, Marcelo Médici, Thati Lopes, Romulo Arantes Neto, Silvero Pereira, Raphael Logan e Paulo Tiefenthaler.

Antes dela, Gkay já havia lançado o filme "Carnaval", que mostra uma folia entre amigos em Salvador com direito a aglomeração e contato físico. O longa, segundo Gkay, foi mais cansativo fisicamente para fazer do que o atual trabalho, que é mais cansativo mentalmente. "Na época podíamos festejar", diz.

"É a realização do meu maior sonho atuar para a Netflix. Esperávamos o sucesso [de "Carnaval"], mas não tanto. Amo atuar, mas jamais vou deixar de usar a internet, pois foi de lá que eu vim e onde me sinto livre", diz a influenciadora, que não bastasse tantos projetos, ainda revela ter um novo desejo.

"Eu quero fazer novela. Tenho curiosidade em interpretar uma vilã engraçada. Mas ainda não recebi nenhum convite", almeja.

TANTO TRABALHO RENDEU SÍNDROME DE BURNOUT

A quantidade excessiva de trabalho e de pressão fez com que a atriz e influenciadora digital Gkay desenvolvesse a síndrome de Burnout em maio deste ano.

Essa síndrome, segundo artigo publicado no site do Ministério da Saúde, é um distúrbio emocional cujos sintomas se caracterizam pela exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastantes que demandam muita competitividade ou responsabilidade.

"Na verdade, eu entrei numa sequência de trabalho pesada e acabei sofrendo. Sempre fiz terapia, mas agora intensifiquei. Passei um mês afastada das redes sociais, mas graças a Deus estou melhor", diz.

Ela dá mais detalhes do que sentiu. "Era como se a gente cansasse de fazer o que sempre fez. Eu amo a internet, mas quando tive Burnout não conseguia nem abrir o Instagram. Em outras palavras, você pifa", relembra.

Apesar disso, o tratamento fez com que ela se sentisse mais disposta. Todos os dias, a agenda dela fica lotada de compromissos. "Chega fim de semana eu durmo 15 horas sem interrupção. Ainda está sendo um período bem desgastante, mas agora é um momento em que preciso me dedicar 100%."

Então, para não cair novamente no desgaste mental e físico, Gkay diz que tem programado umas férias para meados de setembro entre o final da gravação da nova série na Netflix e o início de uma outra. Viajar a lazer é algo que ela não faz há quatro anos.

"A minha meta é pegar uma rotina de trabalho que eu consiga dar cona sem ter que chegar no meu limite. Cheguei até a recusar algumas coisas, pois se não me cuidasse, o corpo iria parar. Só topei fazer esse novo projeto se eu tivesse 20 dias de férias", finaliza Gkay.

Apesar de ainda não poder dar muitos detalhes, o novo projeto será um filme "totalmente diferente de tudo o que eu já fiz".