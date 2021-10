A influenciadora fitness Gabriela Pugliesi, 35, desmentiu seu ex-marido Erasmo Viana, 36, que contou o suposto motivo do término de seu casamento. O modelo está confinado em um reality e falou do rompimento em conversa com Tati Quebra Barraco e MC Gui.

"Despedida de solteiro no primeiro mês de namoro? Mentira! Se teve isso então estou sabendo só agora", comentou Pugliesi em uma publicação no Instagram de notícias Rainha Matos. "Me traiu três meses antes do nosso casamento, e em todas as vezes que ia para Salvador."

"Me traiu no natal do ano passado enquanto eu tentava ter filho toda ferrada da cabeça. E tiveram outras coisas mais sujas que eu nem quero falar. Mas já que ele mente tanto e me expôs para o Brasil mentindo, preciso me defender", continuou a influenciadora.

Viana havia falado que a decisão para o término ocorreu quando Pugliesi descobriu uma conversa antiga dele com um amigo. "Uma coisa antiga minha, um vacilo meu. Eu fui à despedida de solteiro de um amigo meu, em Salvador, com um mês do nosso relacionamento."

Ele seguiu dizendo que os dois já estavam financiando uma casa e que investiam dinheiro para realizar fertilização in vitro. Pugliesi desmentiu, dizendo que ele não teve gastos com nenhum dos processos. "E tudo bem, está tudo certo. Só não vem falar que a gente gastou", pontuou.

"Já ia dar todo meu dinheiro, ela também, a gente ia fazer o investimento da vida, já tinha sido aprovado o financiamento do banco, já tinha sido assinada toda a papelada da casa, a gente estava para ter filho e Deus falou: 'Não é para ser'", disse Viana durante a conversa.

"Ah e realmente Erasmo: Deus sabe o que faz! Ô se sabe! Me livrou de uma fria... Claro que não foi a toa que não engravidei, foi graças a Deus mesmo", completou a influenciadora. Viana e Pugliesi foram casados por cerca de quatro anos, e se separaram em fevereiro, em meio a polêmicas.

Na época, Pugliesi publicou um vídeo pelas redes sociais para falar mais sobre a sua separação com Viana. De acordo com ela, houve um acontecimento entre os dois que a chocou muito. Sem revelar o motivo, disse que agora pretende ser mãe sem necessariamente ter um marido.

De acordo com a influenciadora, foram um ano e três meses tentando engravidar de Erasmo, mas o processo não deu certo. No meio dessas tentativas houve uma ruptura. Para Pugliesi, Deus não queria que ela tivesse um filho neste momento.

"Agora que estou separada, posso falar para vocês que tentei engravidar durante um ano e três meses. Com tratamento, fiz inseminação, usei muitos hormônios para induzir ovulação, fiz FIV (fertilização in vitro), foram muitas tentativas. Todas frustradas. Toda mulher sabe o quão doloroso são essas tentativas. Meu corpo mudou completamente, fiquei com celulite até o joelho, minha cabeça pirou", disse.

Pugliesi assumiu recentemente o namoro com o rapper e artista plástico Túlio Dek.