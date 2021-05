A final do Big dos Bigs acontece nesta terça-feira (4). O encerramento do reality contará com shows de ex-participantes e uma programação especial na Rede BBB e no Multishow, para celebrar os 100 dias intensos que reuniu Pipocas e Camarotes.

Os três finalistas, Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette disputam entre si o prêmio de R$ 1,5 milhão. O segundo colocado receberá R$ 150 mil e o terceiro R$ 50 mil. Para animar a final, foram convidados a fazer apresentações Projota, Karol Conká, Pocah e Rodolffo, juntamente de sua dupla, Israel.

Após a decisão do vencedor da edição, o público poderá, além de acompanhar as programações da Rede BBB e do Multishow, matar a saudade dos confinados no especial BBB Dia 101, reunião que irá acontecer no sábado (8), e será exibido após o "Vai que Cola".

Na Rede BBB, Ana Clara e Rhudson apresentarão o Tapete Vermelho Virtual com convidados especiais. Além disso, no Bate-Papo BBB, a apresentadora irá conversar com o campeão e o segundo e terceiro colocados.

Já na quarta-feira (5) acontecerá a Mesa BBB Especial: Prêmio #RedeBBB, onde serão relembrados os momentos mais marcantes e emblemáticos do BBB 21. No Multishow, o programa BBB - A eliminação terá três exibições especial seguidas, na terça, quarta e quinta-feira.

Na terça-feira (4), o apresentador Bruno De Luca vai invadir ao vivo a casa do BBB para conversar com os três primeiros colocados, e irá mostrar detalhes e itens esquecidos pelos participantes. Já Vivian Amorim estará no estúdio do Multishow com Pocah e Gilberto, para um bate-papo sobre a edição.

Durante a quarta-feira, o programa, exibido às 21h, ganhará a versão BBB A Eliminação - O reencontro, que contará com uma conversa ao vivo entre todos os participantes, com exceção de Arcrebiano que está na preparação para o "No Limite".

Por fim, na quinta-feira (6) a edição apresentará o BBB A Eliminação - Inimigos do Fim, a partir das 23h. O público irá assistir uma conversa entre os apresentadores sobre a temporada. Segundo a Globo, estão confirmados Ana Clara, Bruno De Luca, Rhudson Victor e Vivian Amorim, com participação de Rafael Portugal e Tiago Leifert.