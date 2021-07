A modelo Adriana Lima, 40, foi maquiada pelo mesmo profissional que a atriz Megan Fox, 35, no último domingo (11) e publicou uma montagem das duas no seu Instagram, onde se ofereceu para ser dublê da estrela de "Transformers - O Filme" (2007).

"Se você precisar de um dublê em algum de seus filmes, me ligue", escreveu Lima na legenda da foto. Fox então respondeu e deu uma cantada na modelo. "Mas e se eu precisar de uma namorada... Posso te chamar também?", disse.

"Patrick ainda pode estar envolvido de alguma forma. Ele pode fazer nossa maquiagem quando eu levar você ao Nobu", completou a atriz, convidando a mo para ir ao Nobu, um restaurante conhecido em Malibu, na Califórnia.

"É um encontro, vejo você hoje à noite no Nobu", respondeu a modelo. Fox já a entender que é bissexual em outras ocasiões. Em 2008, ela declarou que tinha um crush em Olivia Wile, em entrevista a GQ. "Ela é tão sexy que me dá vontade de estrangular um boi da montanha com minhas próprias mãos."

Atualmente, a atriz está namorando o rapper Machine Gun Kelly, 31. Já a modelo se divorciou do ex-jogador de basquete Marko Jaric em 2016. Recentemente a atriz esteve no tapete vermelho do Billboard Music Awards 2021 ao lado de seu namorado. O que chamou atenção foi o vestido da atriz, que dois dias antes foi usado pela apresentadora Sabrina Sato, 40.

"Não vou guardar e nem esperar para usar", escreveu Sato em seu Instagram. A peça é da marca Mugler e custa 1.930 EUR, cerca de R$ 9 mil na cotação atual. A apresentadora fez algumas publicações vestindo a roupa, e Megan posou ao lado de seu namorado, utilizando um decote diferente.