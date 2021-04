A ex-BBB Thaís Braz, 28, esteve no programa Domingão do Faustão (Globo) neste domingo (18) e comentou sobre a sua participação no reality. Entre uma das cenas mais lembradas de sua passagem pelo BBB 21 está o momento em que ela e Fiuk ficaram juntos de baixo do edredom.

A cirurgiã-dentista comentou o choro do brother após eles ficarem em baixo do edredom: "A gente não falou nada. Acho que foi por causa das questões dele, não sabia que ele tinha chorado, fiquei sabendo aqui", afirmou.

"Acho que ele chorou por causa da exposição. Eu também fiquei meio mal nesse dia, mas não chorei. E juro, não teve nada demais nesse dia. Estava frio", continuou a décima eliminada. Ao rever as cenas ela afirmou que ela e Fiuk serão apenas amigos. "Adoro o Fiuk, mas vamos ser amigos".

Ela também contou o que pretende fazer após sua saída do programa. "Sou muito das redes sociais, mas estou vivendo um dia de cada vez. Quero viver cada segundo tudo que essa visibilidade do programa me deu", afirmou.

O primo, Igor Dornelas, afirma que Thaís costuma ser mais desinibida atrás das câmeras, mas garante que o BBB sempre foi um sonhou para ela, que já tinha se inscrito em 2018. "Na infância, já chegamos a brincar de Big Brother algumas vezes", relembra ele, que morou com a prima por um tempo.

Formada em odontologia, Thaís se especializou no atendimento de crianças, uma paixão para ela. Apesar disso, o primo diz que a sister nem sempre teve certeza da profissão que seguiria, tendo estudado arquitetura e depois engenharia, antes de perceber que queria mesmo ser dentista.

Apesar de ser um pouco tímida, o primo afirma que Thaís sempre foi muito vaidosa, gostando de fotografar e lançar tendências, como mostrou no BBB, principalmente com suas bandanas. "Desde nova ela já lançava moda na escola entre as adolescentes da cidade", relembra ele.

Meireles, que estudou na mesma escola que a sister, completa: "Sua beleza sempre chamou atenção". "O nome dela é Beleza e o sobrenome é Estilo", brinca a maquiadora. Ela conta que Thaís foi a primeira modelo que maquiou. "Ela era a modelo dos sonhos de qualquer maquiador".

A carreira de modelo, por sinal, é uma profissão que Thaís também sonha seguir. Segundo Meireles, ela quer sim o prêmio do BBB, mas também vê o programa como uma oportunidade de alavancar essa segunda carreira. "Ela cuida muito da aparência, gosta de trabalhar com a imagem", diz Dornelas.