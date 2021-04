Cleo disse na noite desta terça (13), por meio de suas redes sociais, que Tiago Leifert exagerou ao dar uma bronca em Fiuk no Big Brother Brasil 21. "Achei o Tiago um pouco fora de... Sei lá. Achei excessiva essa falta de paciência dele", afirmou a atriz.

Na segunda-feira (12), durante o Jogo da Discórdia, o apresentador se irritou com Fiuk quando o brother tentou se esquivar de dar a sua opinião sobre quem não iria ganhar o programa. Ao sinalizar que seria Arthur, ele completou: "Não sou ninguém para falar quem vai ou não vai ganhar", disse ele.

"Não foi essa a pergunta, a pergunta foi: 'quem não vai ganhar', não é assim que funciona, Fiuk", rebateu Leifert. O ator pediu desculpas, o apresentador também se desculpou, mas voltou a questioná-lo sobre a dinâmica, e relembrou que não era a primeira vez que Fiuk agia daquela forma.

"Na última terça-feira eu perguntei quem ia sair e você não quis responder e agora é: quem não vai ganhar". Mesmo assim, o brother tentou desconversar, e o apresentador insistiu: "De certa forma, então, você torce para o Arthur não ganhar por causa das brigas que vocês tiveram".

"Muito difícil colocar palavras na minha boca, mas pode interpretar assim", disse Fiuk. "Eu vou colocar, então. Você tá torcendo pro Arthur não ganhar. O Arthur está emparedado, você também, então você está torcendo pro Arthur sair", afirmou Leifert.

Irmã de Fiuk, Cleo também comemorou que o ator não foi eliminado do Paredão. Ela, no entanto, disse que torcia pela saída de Arthur, e não de Thaís, como acabou acontecendo "Eu já esperava esse resultado, porém continua aqui a minha esperança de no próximo Paredão o Arthur sair", concluiu.