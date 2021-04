O diretor Boninho, da Globo, falou nas redes sociais sobre a bronca que Juliette Freire, 31, levou no BBB 21 no momento em que fazia um tutorial de maquiagem. Além da bronca, ela perdeu 100 estalecas ao adotar o estilo blogueira para maquiar Thaís, participante que saiu no último paredão.

"Juliette, você é participante, não maquiadora", disse uma voz da produção do programa.

Boninho não concordou com a punição e contou que só nesta quarta-feira (14) percebeu o que havia acontecido. "Gente, só agora eu entendi a história da Juliette", disse. "Tadinha, ela estava só maquiando e não deixaram. Já dei uma bronca no diretor, ela pode maquiar quanto ela quiser, faz parte do jogo".

Juliette já tem a maior torcida de todos os integrantes do BBB 21. Já são mais de 21 milhões de seguidores. Há, inclusive, uma torcedora ilustre: Xuxa.

A apresentadora publicou em sua própria página um compilado de momentos da sister na última festa da líder Viih Tube. Ao fundo, a música "Ilariê" tocava.

"Tia Xuxa torce por todos os baixinhos que dançaram minhas músicas ontem. Mas Ju e Gil, preciso dizer que estou com vocês", escreveu ela.