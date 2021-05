O ex-BBB Arthur confessou que ainda está apaixonado por Carla Diaz. A fala foi feita durante a entrega do Prêmio #RedeBBB 2021, onde o ambos receberam o título de melhor casal do programa, com 90,82% dos votos.

Ao relembrar o romance vivido dentro da casa, o crossfiteiro disse: "Falei que, como uma coisinha de 1,53 m [de altura] poderia mexer tanto com uma pessoa. Falei que eu estava apaixonado. Mas isso aí não é verdade, porque eu ainda estou [apaixonado]".

O ex-BBB também declarou que o que sente por Carla é legítimo, mesmo com críticas à sua postura no programa. "Cara, eu confesso que tudo que rolou lá foi de verdade, foram coisas positivas, coisas boas. Então, o sentimento todo que rolou ali foi de verdade", comentou Arthur.

O instrutor relembrou que, logo após deixar o programa, correu atrás da atriz. "Eu mandei mensagem pra Carla às 7h40 na quarta-feira [28 de abril, um dia após sua eliminação do reality]", disse Arthur. Carla completou: "Óbvio que eu estava dormindo".

Durante sua entrevista a Ana Maria Braga à época, Arthur falou sobre tentar contato com a atriz logo após sua saída. A apresentadora chegou a ligar ao vivo para Carla, mas ela não atendeu. "Será que ela não quer falar com você ou não quer falar comigo", disse Ana Maria.

CASAIS DA EDIÇÃO

O Prêmio #RedeBBB, apresentado por Ana Clara e Rhudson Victor, elencou as duplas que concorreram ao título de melhor casal da edição do programa. Concorreram:

Arthur e Carla, "com a flechada certeira no meio da pista" Gilberto e Lucas, "em uma noite cheia de acontecimentos" Karol e Bil, "com direito a uma olhadinha no movimento" Fiuk e Thaís, "protagonistas do primeiro beijo da edição" Os vencedores foram escolhidos pelo público.