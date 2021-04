A semana do Big Brother Brasil 21 será bem movimentada. O apresentador Tiago Leifert disse para o público, na noite desta segunda (19), que três eliminações vão ocorrer até o próximo domingo (25).

Nesta terça (20), após a disputa entre Caio, Fiuk e Gilberto, uma nova Prova do Líder será realizada e um novo Paredão formado.

A eliminação acontecerá quinta (22), quando uma outra dinâmica para a escolha do líder vai ocorrer, assim como a formação de mais um Paredão.

No domingo (25), mais um brother deixa a casa. Na sequência, mais uma Prova do Líder será realizada com formação de uma nova berlinda.

O BBB 21 chega ao fim no dia 4 de maio.

*

SUPERSEMANA DO BBB

TERÇA (20)

> Eliminação do Paredão já formado por Caio, Fiuk e Gilberto

> Nova Prova do Líder

> Nova formação de Paredão

QUINTA (22)

> Eliminação do Paredão formado na terça-feira (20)

> Nova Prova do Líder

> Nova Formação de Paredão

DOMINGO (25)

> Eliminação do Paredão formado na quinta-feira (22)

> Nova Prova do Líder

> Nova Formação de Paredão