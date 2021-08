O ator Grant Gustin, 31, e sua esposa, Andrea "LA" Thoma, comemoraram nesta terça-feira (17) o nascimento de sua primeira filha, Juniper Grace Louise. A fisioterapeuta publicou uma foto da bebê para celebrar sua filha.

"[Ela] está aqui, mamãe e papai estão completamente obcecados. Nós estaremos muito ocupados beijando e cheirando cada pedacinho dela até ela estar velha o suficiente para nos dizer que isso é esquisito", escreveu na publicação.

O ator é conhecido por interpretar Barry Allen, o super-herói Flash, na franquia de filmes e na série homônimos. Ele e a fisioterapeuta namoram desde o ano de 2016, tendo se casado em 2018. Gustin anunciou a gravidez no início de fevereiro, através do Instagram.

"Inacreditavelmente animado", escreveu o ator na legenda da foto onde sua esposa segura uma imagem de ultrassom e eles estão com seus três cachorros. "Como 'LA' notou, os cachorros obviamente também estão."

O próximo filme da franquia deve chegar aos cinemas em 2022, e trará o ator Ezra Miller como protagonista e com um novo visual. "Como vocês podem ver, é [uma roupa] mais orgânica, tem mais luzes embutidas", revelou Andy Muschetti, o diretor do novo filme do super-herói. Já a série "Flash", protagonizada por Gustin estreou sua 7ª temporada em 2021.