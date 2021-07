A cantora Anita, 28, postou uma mensagem em seu Twitter com a palavra "Gratidão". Isso ocorreu após a internet reagir a uma mudança no Grammy Latino, que passou a reconhecer o funk brasileiro como estilo de música urbana.

No Twitter, diversas mensagem circularam com a mensagem 'Anitta, você venceu', em referência ao trabalho que a cantora desenvolve para que o estilo musical ganhe espaço mundo afora.

A cantora já disse em diversos momentos de sua carreira que ia fazer o funk ser respeitado. Em 2020, a cantora foi a responsável pela única participação brasileira na cerimônia principal do Grammy Latino de 2020.

A cantora cantou um trecho de "Mas Que Nada", clássico de Jorge Ben Jor, em versão eletrônica, e emendou "Me Gusta", seu single recente, em parceria com Cardi B e Myke Towers.

Ela gravou a performance direto dos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, e se vestiu com chapéu e blazer brancos, em homenagem a sambistas clássicos. Mais cedo, na cerimônia prévia do Grammy Latino, Anitta --única brasileira concorrendo em uma das categorias principais-- perdeu o prêmio de melhor canção "urban", com a música "Rave de Favela", parceria com MC Lan.