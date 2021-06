Diante dos rumores sobre um affair entre Gleici Damasceno, 26, e Kaysar Dadour, 31, no programa No Limite (Globo), a vencedora do Big Brother Brasil 18 afirmou que eles conversam muito, mas não há nada definido.

"Não tem nada ainda, mas acho ele um cara muito interessante e divertido", disse ela em entrevista ao Gshow. Ela negou qualquer tipo de relacionamento durante as gravações do reality. "Até porque era muita tensão também."

"Mas aqui fora, tô na pista [risos]. A gente conversa. Está sendo legal assim. Mas nada definido, nada rotulado. A gente está conversando e conversa bastante. Só isso mesmo", acrescentou.

Rumores sobre uma aproximação entre Gleice e Kaysar começaram com o encerramento das gravações do No Limite, no fim de maio, quando os próprios participantes publicaram nas redes sociais que estavam voltando para casa.

Os dois já se conheciam desde o BBB 18, mas estreitaram a amizade no reality. Kaysar também já tinha falado sobre o assunto em entrevista ao Gshow. "Somos amigos. Vamos ver, né. Tudo começa na amizade [risos]."

Em exibição na Globo, o último eliminado do No Limite foi Arcrebiano Araújo, o Bil. A equipe Calango perdeu a prova da imunidade para a Carcará, que levou a melhor em uma competição em que precisavam pescar chaves, abrir cestos, catar cocos e guardá-los em seus respectivos lugares.

Kaysar quebrou a chave no cadeado e o time foi eliminado. O prêmio foi um café da manhã de hotel e mais tempo na competição.