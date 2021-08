O humorista Whindersson Nunes, 26, anunciou nesta sexta-feira (13) que não está mais junto de Maria Lina Deggan. Os dois estavam noivos desde março deste ano, e em maio o ex-casal perdeu João Miguel, seu filho que nasceu prematuro de 22 semanas.

"É triste dizer e nem sei porque tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos", começou o artista na publicação feita em seu Instagram. "Nem todo mundo sabe lidar com tudo, nem eu, eu prometi que seria alguém e não consegui ser", continuou.

"Sei dos meus milhares de defeitos, e nós temos que saber a hora de retirar para não fazer mal a alguém, mesmo que ninguém entenda. Eu espero do fundo do meu coração, que você não ataque a Maria, eu nem vou dizer 'que ninguém ataque' porque o mal existe, e está por aí e não vai parar."

O artista seguiu pedindo que os internautas não ataquem a estudante de engenharia civil. "Do fundo do coração, recebam alguém com carinho por aqui pela Internet, em vez de dizer que alguém chegou a algum lugar por alguém ou algo, e sim alguém que tem sonhos, que quer ajudar a família os amigos, mostrar a empatia que vocês tanto pedem quando alguém se mata por aqui."

Por fim, ele lembrou de seu filho, João Miguel e afirmou que apesar de separados, ele e Maria vão "estar sempre ligados, por um anjo que Deus deu". "Um anjo que veio para impactar de todas as formas e um dia também espero entender tudo isso, e me reerguer, porque palhaço sem graça perde o emprego no circo."