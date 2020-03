O isolamento social por conta do coronavírus levou muita gente a se adaptar a uma nova rotina sem sair de casa. Muitas empresas optaram pelo trabalho em home office. Para facilitar a adaptação de ter que trabalhar em casa, a CEO e fundadora da Recrute Já, Beatriz Santos, separou cinco dicas importantes para a transformação desse cenário. São elas:

1 - Mantenha uma rotina de horários para manter o foco nas diversas atividades que se tem de realizar ao longo do dia. Desta forma, mantém-se a qualidade e os resultados ora esperados;

2 - Tenha uma agenda de trabalho. No início da semana – e algumas pessoas fazem essa atividade aos domingos – faça um check list de tudo o que você precisa realizar na próxima semana, se possível já dividindo as tarefas por dia, desta maneira você conseguirá entregar o que prometeu, seja para o seu chefe ou para você mesmo;

3 - Coloque um meta pessoal, para no mínimo manter a mesma qualidade de desempenho na empresa, nem que seja 1% a mais em seu resultado diário;

4 - Tenha um computador e uma Internet com uma qualidade boa. Nada mais chato do que você querer trabalhar e não ter a velocidade que você almeja. Também é importante ter um ambiente único, silencioso e tranquilo para você desenvolver o seu trabalho;

5 - Faça exercícios de alongamento a cada hora trabalhada, mas isso não significa que você tem de ir de hora em hora à geladeira. Mantenho o foco no trabalho e nos resultados. E cuidem-se: não saiam de casa!