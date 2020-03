A reutilização de roupas virou uma tendência mundial e, seja por economia ou por consciência ambiental, a alta no consumo de roupas usadas faz crescer também o empreendedorismo neste segmento. Investir em brechós, então, tem sido uma alternativa para quem quer ter o próprio negócio. E para quem pensa em montar um, a diretora do Brechó Agora é Meu, Siomara Leite, dá três dicas importantes:

- O primeiro passo para quem quer montar um brechó é entender que, assim como em muitos outros segmentos, a moda tem algumas vertentes e é preciso definir em qual delas irá investir. “É importante definir o público que se quer atingir para prosperar com o negócio. O brechó de luxo, por exemplo, tem peças de grifes famosas e é voltado para clientes com maior poder aquisitivo”, explica a executiva. “Há também a possibilidade de abrir um brechó infantil, que foca em pais que sabem que os filhos crescem rápido e perdem roupas com frequência. Um brechó vintage, com roupas estilo retrô, e até mesmo um brechó itinerantes, que oferece a praticidade o cliente escolher uma roupa sem sair de casa”, comenta.

- Identificado o melhor modelo, é hora de pensar nas estratégias, ou seja, naquilo que vai diferenciar o seu negócio do concorrente, como a localização do ponto - se optar por uma estrutura física - , na decoração do ambiente, na experiência de compra e no estoque. “Todo mundo usa moda, todo mundo sai vestido, então sempre haverá consumidor. Mas, para que você consiga atingir o seu público, é preciso alinhar todos seus diferenciais e, importante, saber comunicá-los para que sua clientela entenda e perceba isso ao entrar”, diz Siomara.

- A terceira dica da executiva é a escolha das roupas que vai vender. “Você precisa entender o que o consumidor quer. Foque no estilo que você escolheu e estude o mercado. A melhor maneira de oferecer um bom produto é ter empatia, pensar que você iria gostar da peça, se você compraria”, finaliza a executiva.

Produtos de qualidade, com baixo custo

Siomara e sua sócia, Danielle Kono, decidiram mudar de carreira e transformaram o antigo espaço que abrigava um escritório de arquitetura e uma loja de decoração no “Brechó Agora é Meu”, focado no segmento de luxo e que, recentemente, se tornou franquia. “Estamos quebrando preconceitos e mostrando que é possível comprar bem, sem gastar tanto, mas para isso, temos todo o cuidado com as peças que compramos e também na apresentação delas para os nossos clientes. Só adquirimos e vendemos produtos de qualidade, lavamos tudo previamente com sabão ecológico, passamos as roupas à mão e temos muito cuidado com a curadoria dos produtos”, afirma.

O “Brechó Agora é Meu” tem uma versão reduzida de franquia, o “BrechóBag”, que conta com a qualidade na curadoria das peças, mas é direcionado para outro público, principalmente de cidades menores, que muitas vezes não têm acesso à algumas peças de marcas mais famosas. “A mala é montada de maneira personalizada para cada cliente que recebe o franqueado em casa para experimentar e escolher as peças, de forma livre e sem compromisso”, pontua Siomara.