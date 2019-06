A cadeia mundial de fast food McDonald’s lança o sanduíche ParmaMelt, nova opção da Linha Signature. A dona da receita é a jovem chef brasileira, Raissa Ribeiro, vencedora do reality show “A Grande Causa”, patrocinado pela marca e exibido no canal FoodNetwork.

Além de Raíssa, participaram do programa os chefs Santiago Palma (Argentina), Salvador Orozco (México) e Andrés Prieto (Colômbia). A brasileira receberá um prêmio de US$ 10 mil e o sanduíche criado por ela será vendido em 1.500 restaurantes da rede no Brasil, México, Colômbia e Argentina. Como parte da iniciativa, além de dar a oportunidade a uma jovem profissional, a marca também fará uma doação a instituições: Instituto Ayrton Senna (Brasil), Aldeias Infantis SOS (Colômbia e México) e Fundação Sí (Argentina).

“Pela primeira vez na história estamos dando a chance de uma jovem chef assinar um sanduíche nosso, o que nos enche de orgulho. Nós damos oportunidade todos os dias de emprego e formação a milhares de jovens. E com esse reality unimos essa inovação da criação da receita em com algo que tem tudo a ver com a DNA da nossa marca”, afirma João Branco, Head de Marketing do McDonald’s no Brasil.

Sanduíche

O ParmaMelt é composto por carne 100% bovina, pão brioche, maionese de ervas, alface americana, picles, presunto tipo parma e um delicioso cheddar melt suave. O sanduíche será vendido a partir de R$ 29,90 (1 carne) ou a partir de R$32,90 (2 carnes).