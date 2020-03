O tamanho mínimo para conseguir usar a penteadeira com espelho de maneira confortável é por volta de 80cm. Uma penteadeira pequena, mas confortável. Já para quem precisa de um espaço maior, uma bancada de maquiagem com 1,20m é sinônimo de conforto e bastante espaço. Nesse caso, vale a pena pensar em gavetas e portinhas para guardar as coisas que a cliente menos usa ou que não são tão bonitas para deixar expostas, como o secador.

Uma dica bacana para quem gosta do estilo vintage é garimpar móveis em lojas de antiguidades e reformá-los. Elementos divertidos, como objetos decorativos pequenos, luminárias antigas e quadros típicos de brechós, dão um ar descontraído ao móvel. O mais importante é pensar que o espaço precisa ser valorizado por uma boa iluminação natural e. caso não seja, use luzinhas ou luminárias para auxiliar nos momentos de preparação para se tornar uma diva.