Goiânia recebe nos dias 26, 27 e 28 de Março, a primeira edição do Hackaton das Manas, projeto promovido por mulheres empreendedoras e participantes ativas de comunidades no ecossistema de inovação de Goiás.

O evento, que conta com o apoio da UNIALFA, será dirigido para mulheres cisgênero e transgênero, maiores de 18 anos. Além disso, profissionais interessadas em solucionar problemas e desenvolver soluções inovadoras para questões específicas do universo feminino relacionadas ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n°5 da ONU - “Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”.

O evento é sem fins lucrativos e preza pela visibilidade para a pauta de igualdade de gênero e empoderamento de mulheres em ambientes públicos e privados do Estado de Goiás.

Inscrição e outras informações: https://www.hackathondasmanas.com/