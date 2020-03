O Momento Ludovica desta quinta-feira (12) contou com a presença de Karina Sato, gestora de marketing do Grupo MPL, e Vera Lúcia Elias de Oliveira, consultora de gestão de negócios. Em homenagem ao mês da mulher, o tema debatido foi “Elas no comando: liderança, gestão e mulheres inspiradoras”.

Confira!