A cena é clássica: uma diva do cinema sentada em frente ao espelho iluminado de uma penteadeira repleta de itens de beleza e maquiagem. Para muitas meninas – e alguns meninos também –, ter o móvel, que já foi indispensável na decoração de qualquer quarto, costumava ser um sonho cultivado desde a infância. O tempo passou e o ambiente até que caiu em desuso, mas agora as penteadeiras voltaram com força em versões repaginadas.

Até o nome mudou. “Hoje em dia ninguém chama de penteadeira. E sim bancada de make up ou bancada para maquiagem”, explica a arquiteta Anna Paula Melo, adepta do móvel feminino em seus projetos. As clientes costumam dizer que conquistar um cantinho especial para se arrumar e guardar itens de cabelo e maquiagem acaba facilitando a rotina. Outra vantagem do móvel, que pode estar no quarto, banheiro ou closet, é manter todos os itens de maquiagem muito mais organizados.

“Alguns pontos fortes contribuíram para a volta das penteadeiras. A começar pela praticidade e conforto com a aproximação da pessoa ao espelho e com a opção de fazer a maquiagem sentada, além de ter ao alcance todos os cosméticos, cremes e outros produtos para maquiagem. Outro aspecto é a praticidade atual de serem personalizadas e projetadas de acordo com o espaço”, explica a designer de interiores Lizete Queiroz Silveira. Funcional, além de reservar espaço para as maquiagens e cosméticos, a penteadeira pode ser muito útil para armazenar itens pessoais, como perfumes e bijuterias.

Atualmente, muitas pessoas a experimentam em outros ambientes e com outros usos, o móvel pode ser usado como um aparador, na sala ou no hall de entrada. “Os estilos de penteadeiras dependem da tendência do design dos móveis planejados. Atualmente, o estilo contemporâneo vem prevalecendo com penteadeiras em laca ou MDF, espelhos nos fundos das prateleiras, vidros coloridos, com a opção de usar banco, cadeira ou banqueta para a mesa da penteadeira, desde que o efeito seja conforto e praticidade”, explica Lizete.

Desde o surgimento, a penteadeira passou por mudanças no design e no estilo, podendo ser encontrada em tamanhos, cores, materiais e modelos diferenciados, agradando aos mais variados gostos e podendo se encaixar em diversos estilos de decoração. A design de interiores optou por incluir o móvel em um projeto recente. “A suíte do casal foi contemplada com o espaço mulher, isto é, uma penteadeira com gaveta com tampo transparente e uma estante em vidro também transparente. O espaço é uma necessidade incondicional da maioria das mulheres”, destaca Lizete.

No projeto da profissional, o móvel foi encaixado entre a entrada do banheiro e o guarda-roupas da suíte, dando novo aspecto ao ambiente. Ela salienta que a penteadeira é um sucesso entre grande parte das mulheres. Os profissionais explicam que a primeira coisa que a cliente precisa observar antes de começar a pesquisar modelos de penteadeira é qual o estilo de decoração tem o ambiente que a penteadeira com espelho ficará.

Para uma decoração mais clássica, a penteadeira de maquiagem com estilo provençal pode ser uma boa escolha, já em um ambiente com estilo mais moderno e contemporâneo, a penteadeira simples com linhas retas e design clean pode ser a peça perfeita para completar a decoração. A dica aqui é para aderir ao estilo clássico sem ficar muito exagerado ou com cara de “ultrapassado”, buscar equilibrar os elementos do ambiente.