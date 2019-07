Não há como negar que trabalhar junto com o companheiro é um grande desafio. Conciliar a vida afetiva e profissional exige equilíbrio e disciplina para separar os papéis atribuídos a cada um. Em contrapartida, a oportunidade é ideal para fortalecer a parceria e unir forças para conquistar novos objetivos.

Para lidar positivamente com essa convivência, casais que dividem o mesmo ambiente de trabalho precisam criar sua própria fórmula para as adversidades que surgem dentro e fora da empresa. Felizmente, os números são otimistas. Uma pesquisa divulgada pela International Stress Manegement do Brasil (Isma-BR) afirma que 80% dos casais que trabalham juntos conseguem lidar melhor com as angústias e a carga horária do companheiro.

Esse é o caso dos jovens Sanauá Morais Peixoto e Diego Peixoto, casados há sete anos. Eles compartilhavam o desejo de abrir o próprio negócio. Em 2016, atraídos pelo modelo das franquias Emagrecentro, eles abriram uma unidade para Maceió, Alagoas. Para arrecadar o valor do investimento inicial, precisaram vender o imóvel e carro próprio.

O esforço valeu a pena! Um ano depois, o casal abriu o segundo ponto da marca em uma das melhores regiões da cidade. "Esse novo plano de carreira foi feito para ter satisfação pessoal e profissional e mais tempo para conviver com a minha família. E hoje temos tudo isso", ressalta Sanauá.

Construindo uma nova realidade

Motivados pela conquista do êxito profissional, Luiz Henrique Roma e Regina Fernandes, juntos há 20 anos, foram o alicerce um do outro quando decidiram investir no franchising, em 2012. Apostando em um mercado totalmente novo para ambos, eles abriram uma franquia da Casa do Construtor, em Petrolina, Pernambuco. A história inspiradora é consequência da disciplina e perseverança do casal.

Atualmente, Luiz e Regina possuem outras três unidades. "Minha esposa, recém-aposentada, topou mergulhar em um segmento que desconhecíamos e inclusive mudar de estado. O meu sonho se tornou o dela. As dificuldades foram grandes, mas o amor venceu todos os obstáculos", lembra o empreendedor.

Da faculdade para os negócios

Ana Lúcia e Fernando Massi começaram a namorar em 1994, durante o primeiro ano do curso de odontologia da Universidade Estadual de Londrina. Após a graduação, o casal passou a procurar por formas de empreender dentro de seu mercado de atuação e, com a ajuda de outros três sócios e ex-colegas de classe, fundou a OrthoDontic, rede de clínicas de ortodontia.

Com o empenho de todos, a primeira clínica foi montada em 2002, em um pequeno imóvel que pertencia aos pais de Ana Lúcia. Hoje, a rede conta com mais de 220 unidades no Brasil. "Estamos juntos há 25 anos. Somos pessoas diferentes, mas que lutam para alcançar os mesmos sonhos. Essa união nos proporcionou construir uma família incrível e um negócio que é referência no mercado", relata Massi.