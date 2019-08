Designer de moda por formação, personal stylist, blogueira e modelo fotográfica por paixão. É assim que se define a influenciadora digital Layla Monteiro, de 28 anos. Nascida em Anápolis, a influencer conta que adora viajar e conhecer novas culturas. E foi exatamente após uma viagem que surgiu seu blog. “Comecei meu trabalho com o blog há sete anos. A ideia surgiu ao retornar de um intercâmbio em Londres, quando percebi que poderia usar desse meio de comunicação para dividir com as pessoas minha paixão pela moda. A medida que as outras redes sociais foram surgindo, fui me adaptando e encontrando novas formas de dividir meu dia a dia e minhas dicas sobre moda, viagens e lifestyle”, diz.

Falando em lifestyle, Layla recentemente viu a preparação de seu casamento fascinar os quase 800 mil seguidores do Instagram, que acompanharam tudinho pela rede social. A digital influencer se casou em junho de 2018, em Goiânia. A cerimônia foi ao ar livre, realizada durante o pôr do sol e decorada no estilo rústico chique. Para esse grande momento, a noiva elegeu um vestido da grife espanhola Yolan Cris. Moda, aliás, é a grande paixão de Layla. “É o que mais gosto de publicar, sejam dicas, inspirações de looks ou tendências. Adoro compartilhar esse universo com meus seguidores. Também adoro assuntos relacionados a viagem, beleza e casa”, completa.

A influencer ressalta, ainda, que todo conteúdo publicado por ela envolve originalidade. “Para se destacar é preciso ser criativo e, claro, autêntico. Meus seguidores gostam do meu conteúdo porque sou bem real e gosto de dividir minha vida”, afirma. Layla diz também que lembra exatamente do sentimento que teve ao perceber, pela primeira vez, que estava realmente influenciando pessoas. “Foi um misto de surpresa e emoção. Isso aconteceu quando percebi que o meu trabalho estava trazendo retorno. Hoje tenho muita consciência do meu papel como influencer e procuro sempre trazer dicas para meus seguidores, indicando produtos e marcas que eu realmente conheço e com os quais me identifico”, diz.

Mas para Layla isso é apenas o começo. Afinal, ainda há muitas opções e oportunidades pela frente. “Cheguei a um patamar em que jamais acreditei que chegaria e sou muito grata por isso. Hoje tenho investido bastante no YouTube, que é a plataforma de comunicação do momento. Nesse meio, temos sempre que nos reinventar para não ficarmos para trás. Vamos ver o que os próximos anos reservam para mim, mas no momento estou muito feliz e realizada. Cada dia uma nova surpresa, um convite especial, uma viagem inesperada e por aí vai”.