Ser uma digital influencer é o sonho de muita gente, desde jovens youtubers a blogueiras voltadas para nichos específicos do público. E as goianas estão se destacando nesse cenário. Ludovica conversou com algumas dessas mulheres que fazem da internet a plataforma de contato com milhares de seguidoras.



Formada em administração e finanças, Janaína Vieira Gabriel de Brito, 35 anos, buscava uma área de trabalho que lhe proporcionasse mais liberdade de criação e contatos sociais. Foi por isso que ela decidiu iniciar o curso de design de interiores, pausado em 2011, para viver a experiência da maternidade. Em casa, cuidando da primeira filha, Maria Júlia, buscava assuntos que considerava prazerosos, como moda e decoração. “Conheci vários blogs e criei minha conta no Instagram, até então uma novidade na internet”, conta.

Com os famosos “looks do dia”, Janaína começou a conquistar seguidores, principalmente com post de “achadinhos”, viagens e a maternidade. Os amigos começaram a dar apoio e as parcerias foram surgindo. “Passei a me interessar por estudos sobre moda, fiz cursos, visitei exposições e, sempre que viajo, atualizo o assunto no destino em que estou”, conta a influenciadora digital. Para Janaina, a profissão de influencer ajuda a se manter atualizada e a repassar o conhecimento e experiência, podendo inspirar pessoas. “Seja com meu estilo de vida ou com conhecimentos adquiridos com muita leitura, palestras e cursos”, completa.

Ela acredita que o maior diferencial é a transparência dos posts, que mostram como é sua vida. “Vejo que as pessoas curtem meu perfil por isso. Gosto de compartilhar meu dia a dia, meu estilo de vida. Gosto de ser real, mostrar que a mulher pode ser mãe, esposa e profissional. Você pode estar superproduzida em um dia e em outros estar com a cara lavada, indo ao supermercado. É a sua essência que vale.”

Ser autêntica, aliás, é a dica de Janaína para aqueles que desejam investir na carreira de influenciador digital. "Compartilhe assuntos e momentos que você realmente vive e aprecia. O trabalho fica mais leve, mais a sua cara e você não precisa ficar 'montada' para manter um perfil. Com o tempo, as oportunidades vão aparecendo e pessoas e empresas vão se identificando com o seu estilo. Aí, você só precisa manter a simpatia e sempre buscar atualizações e novas estratégias para manter seus seguidores e conquistar novos", finaliza.