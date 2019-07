A internet possibilitou novas oportunidades de influenciar pessoas e, nos últimos tempos, vimos nascer uma nova profissão: digital influencer ou influenciador digital. O formador de opinião ganha notoriedade por conta do grande número de pessoas que o acompanham nas redes sociais. Eles impactam centenas e até milhares de seguidores, todos os dias, com o estilo de vida, hábitos e opiniões.

Ser uma digital influencer é o sonho de muita gente, desde jovens youtubers a blogueiras voltadas para nichos específicos do público. E as goianas estão se destacando nesse cenário. Ludovica conversou com algumas dessas mulheres que fazem da internet a plataforma de contato com milhares de seguidoras.

Mineira do interior e goiana de coração, como ela mesmo diz, a influencer Aline Veloso, 37 anos, já morou em vários lugares, incluindo o período da faculdade quando foi bolsista na Espanha. "Eu sempre tratei o fashion como arte. Desde nova curto a liberdade de nos expressarmos através da vestimenta. E esse sempre foi um truque, uma válvula de escape. Como eu era do interior e minhas primas eram de Belo Horizonte, eu sempre fazia questão de visitá-las com roupas que eu desenhava e mandava para a costureira. Sempre fazia sucesso. Tudo isso para parecer antenada, sabe? E claro que isso me validava também", conta sobre o seu amor pela moda.

Essa paixão foi parar nas redes sociais. "Durante muito tempo era apenas um hobby. Mas desde 2014 tenho um site e entrei de maneira modesta para as redes sociais. Usava para dar dicas para pessoas próximas que sempre pediam. Eu vivia fazendo cursos nessas áreas, mas eram para minha realização pessoal. Sempre fiz do meu tempo livre algo que me desse prazer para viver essas visões estéticas. Sou formada em engenharia de alimentos, com especializações em marketing e gestão de projetos, e trabalhei 14 anos como executiva. Ainda trabalho com consultoria nessa área, mas agora toco meu site e atuo como influenciadora de maneira profissional", conta.

Na web, o que Aline mais gosta de publicar são as próprias experiências. "Às vezes eu peco pelo meu feed não ser o mais organizadinho, mas emprestar o meu olhar sobre aquilo que eu vivo é o que me move na hora de postar algo. As minhas maiores paixões estão no mundo da arte, onde incluo a moda e a gastronomia. E a moda, não apenas como tendência, mas como expressão e interação mesmo. E sem sombra de dúvidas, minha paixão pelo ser humano é o que me faz pensar duas vezes antes de postar cada foto. É aí que eu busco me diferenciar, porque sempre tenho uma intenção por trás das minhas legendas. Gosto de levar as pessoas a pensar sobre determinados temas, a se sentirem capazes, inspiradas de fato", afirma.