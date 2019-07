Ser uma digital influencer é o sonho de muita gente, desde jovens youtubers a blogueiras voltadas para nichos específicos do público. E as goianas estão se destacando nesse cenário. Ludovica conversou com algumas dessas mulheres que fazem da internet a plataforma de contato com milhares de seguidoras.

A internet possibilitou novas oportunidades de influenciar pessoas e, nos últimos tempos, vimos nascer uma nova profissão: digital influencer ou influenciador digital. O formador de opinião ganha notoriedade por conta do grande número de pessoas que o acompanham nas redes sociais. Eles impactam centenas e até milhares de seguidores, todos os dias, com o estilo de vida, hábitos e opiniões.

E nas redes é possível fazer a divulgação de produtos e serviços a partir da produção de conteúdo especialmente desenvolvido para esse fim. Claro que as marcas têm aproveitado esse momento para estar mais presentes e próximas do consumidor. Assim, o digital influencer conquista seguidores e fãs por meio da produção de conteúdo e utiliza as mídias digitais (Instagram, Facebook, YouTube e até mesmo um blog) como meio para entregar a informação. Mas não é apenas a quantidade de seguidores que conta. A interação que há com essas pessoas também é essencial.

É preciso que os seguidores confiem e consumam aquilo que o influencer se propõe a divulgar. Segundo uma pesquisa realizada em 2018 pelo Instituto QualiBest, com mais de 4 mil internautas brasileiros, 81% dos jovens de até 19 anos seguem algum influenciador digital. Desses, 49% já dão mais ouvidos às dicas dos criadores de conteúdo do que aos amigos ou parentes, que ainda são a principal referência. Entre os entrevistados, 55% procuram a opinião de algum influenciador para tomar decisões, enquanto 86% conheceram algum produto por meio deles.

Talvez por isso, a evolução do digital influencer tem acontecido muito rápido. A maioria dos grandes influenciadores, inclusive, começou com os posts e vídeos apenas como hobby. No entanto, formar opinião não é uma tarefa simples: exige dedicação, pesquisa e criatividade. Para entender melhor o trabalho das formadoras de opinião, Ludovica entrevistou algumas profissionais em destaque.

Nutrição e moda



A nutricionista e influenciadora digital Isadora Marquet, de 23 anos, é uma apaixonada por moda e estética. A profissão, suas paixões e experiências, como dois intercâmbios para a Austrália e Inglaterra, serviram para impulsionar a carreira de influencer que, segundo ela, aconteceu naturalmente. “A nutrição me faz realizar sonhos que tenho desde menina. E desde que abri meu consultório, consigo aliar as duas profissões. Minhas publicações se conectam. Falo sobre nutrição, mostrando minha rotina alimentar, postando receitas fáceis, práticas e saudáveis, e incluo a moda ao mostrar tendências e os looks que uso”, explica Isadora.

Para a goianiense, a rede social é um canal que oferece a oportunidade de se mostrar como realmente é. “O acesso é muito rápido e prático. É possível atingir várias pessoas rapidamente, por isso a importância de sempre postar algo bem-intencionado”, destaca. Permeada por hábitos saudáveis, mas sem terrorismo nutricional, a influencer garante que é contra dietas radicais, bastante comuns hoje em dia. “Comigo não tem essa de não poder comer isso ou aquilo. Todo alimento tem seus nutrientes e deve ser respeitado. Lógico que não como brigadeiro todos os dias, mas não me restrinjo. Se estiver em uma festa e sentir vontade de comer o brigadeiro, eu como. Acredito no equilíbrio da alimentação, assim como em todas as áreas das nossas vidas”, pondera.

Além de bons hábitos alimentares, ela mantém uma rotina ativa com relação à prática de atividade física. “Sempre gostei de dança e fiz aulas desde os 5 anos, mas de uns tempos para cá, conheci a capoeira e me apaixonei completamente. Pratico pelo menos duas vezes por semana e faço musculação”, conta a influenciadora, ressaltando que também faz questão de dedicar um tempinho do dia para fazer algo prazeroso, como ler um livro ou ficar apenas deitada na rede. “Tudo isso contribui para uma boa qualidade de vida, para a saúde do corpo e da mente”.



Segundo Isadora, tudo isso ajuda a ter um feedback bastante positivo dos seguidores. “Eles sempre pedem mais dicas sobre alimentação e também sobre o que usar e como usar. Fico muito grata por ter esse retorno. Sinto que escolhi o melhor caminho”, garante ela.