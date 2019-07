Ser uma digital influencer é o sonho de muita gente, desde jovens youtubers a blogueiras voltadas para nichos específicos do público. E as goianas estão se destacando nesse cenário. Ludovica conversou com algumas dessas mulheres que fazem da internet a plataforma de contato com milhares de seguidoras.



A goiana Thays Jubé, 24 anos, viu em comentários de amigas uma grande oportunidade. Ela conta que começou a publicar os próprios looks nas redes sociais ao perceber que conseguia se vestir bem sem gastar muito. “Eu tinha muitas amigas com poder aquisitivo maior que o meu, mas eu sempre conseguia sair tão bem vestida quanto elas e, às vezes, até mais. Isso aconteceu a ponto de elas perguntarem onde eu comprava as minhas roupas. As minhas produções eram baratinhas, de comércio popular. Então, vi nisso uma oportunidade para passar essas dicas. Tanto que meu Instagram é voltado para moda acessível”, explica.

Thays começou a fotografar os looks e publicar, sempre marcando o local onde comprou as peças. “Fazia fotos legais com essas produções sempre mais em conta e marcava os lojistas. Foi assim que eles começaram a me procurar. Foi tudo de forma bem orgânica. Aliás, eu nunca precisei ir atrás ou pedir para lojistas e isso é muito legal. É uma dica. Gostou de um look. Compre e poste. Marque o lojista. Quem sabe acontece naturalmente, né?", sugere.

Mesmo com o sucesso, a jovem diz que o crescimento nas redes foi inesperado. "Graças a isso, hoje eu tenho o privilégio de escolher com que tipo de conteúdo trabalho e com quem trabalho. Estilo é muito pessoal. Mostro o que eu gosto, dou outras opções e dicas dentro do que acho legal para atender a todos os meus seguidores. Mas acima disso, meu foco é sempre indicar locais que tenham atendimento de qualidade. Isso é essencial.”

Para Thays, quando se ingressa no mundo de influenciadores digitais, a pessoa deve sempre buscar qualidade. Entretanto, acima de tudo, ela deve ser real. "É preciso ser sempre autêntica. Não adianta copiar algo que já existe. Você até pode se inspirar, mas copiar não é legal. Inovação também é sempre importante”, finaliza.