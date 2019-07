A evolução do digital influencer tem acontecido muito rápido. A maioria dos grandes influenciadores, inclusive, começaram com os posts e vídeos apenas como hobby. No entanto, formar opinião não é uma tarefa simples: exige dedicação, pesquisa e criatividade.

Ser uma digital influencer é o sonho de muita gente, desde jovens youtubers a blogueiras voltadas para nichos específicos do público. E as goianas estão se destacando nesse cenário. Ludovica conversou com algumas dessas mulheres que fazem da internet a plataforma de contato com milhares de seguidoras.



Nascida no interior de Goiás, Leandra Guedes, de 33 anos, acumula conhecimento e experiências. Aos 18 anos, Leandra se mudou para Goiânia, com a intenção de se tornar modelo. Na época, a carreira não deu muito certo, apesar de render um ótimo networking. O caminho então foi investir nos estudos. Formada em administração de empresas e marketing em Dublin, na Irlanda, onde morou por oito anos (de 2009 a 2017), ela decidiu apostar no universo influencer por conta das experiências que adquiriu ao redor do mundo. “Um dos meus empregos na Irlanda foi numa startup, que me permitiu conhecer países como China, Dubai, Estados Unidos, Singapura, além de grande parte da Europa. E eu fui me apaixonando por todos esses lugares com cultura e moda completamente diferentes”, conta.

Foi só quando resolveu voltar para o Brasil, que Leandra começou o trabalho como influenciadora. "Nossas prioridades, metas e objetivos mudam com o tempo e naquele momento achava importante estar mais próxima dos meus pais, depois de morar oito anos fora. Foi então, em 2017, que comecei meu trabalho como digital influencer. Eu tinha uma percepção e referência internacional desse trabalho, mas ao começar essa carreira achei que, como tudo, era necessário ter alicerces e bases firmes. Então fiz o curso de personal stylist, consultoria de imagem e também o curso de professional life coach", conta.

De acordo com a influenciadora, um dos motivos para se aprimorar foi a percepção de certa carência no mercado. "Muitas pessoas se dizem influencers, mas na verdade não são. Eu acredito que para ser uma influenciadora digital é preciso ver isso como um negócio, com pessoas de diferentes backgrounds, estilos, personalidades e essência. Sem contar a grande responsabilidade que temos a partir do momento em que fechamos uma parceria ou nos tornamos parceiros de uma empresa."

Apaixonada por moda, atualmente um dos maiores objetivos de Leandra é criar um projeto onde as mulheres se sintam empoderadas por meio das roupas. "Gosto muito de publicar conteúdos de styling e produção de looks, mas sempre com a mensagem de que não somos iguais, temos estilo, personalidade e corpos diferentes. Tento sempre ter esse cuidado de passar a minha versão e esperar que ela sirva de inspiração e não para cópia. Por isso, quero criar esse projeto. Para fazer com que mulheres entendam a necessidade de olhar no espelho e se reconhecer. Para elas saberem que não existe regra na moda, cada um tem sua forma única de se expressar. Quero fazer com que elas entendam a importância da autoaceitação, do autoconhecimento, autoestima e como esses fatores influenciam em nossas vidas e na imagem que passamos de nós mesmos", finaliza.