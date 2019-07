Ser uma digital influencer é o sonho de muita gente, desde jovens youtubers a blogueiras voltadas para nichos específicos do público. E as goianas estão se destacando nesse cenário. Ludovica conversou com algumas dessas mulheres que fazem da internet a plataforma de contato com milhares de seguidoras.



A goiana Júlia Vitória Soares Galvão, de 19 anos, sempre foi comunicativa. Desde muito nova já demonstrava enorme interesse pela escrita e leitura. Aos 12 anos, se apaixonou pela atmosfera dos blogs. "Na época eu estava focada em conhecer mais sobre moda e gostava de buscar referências em blogs. Como sempre gostei de ler e escrever, no final de 2012 pensei: "por que não? Gosto tanto de conversar, gosto tanto de me comunicar e, acima de tudo, gosto de conhecer pessoas novas. Por que não criar um blog para mim?".

A menina começou a pesquisar tudo sobre o assunto e a estudar as ferramentas necessárias para criar sua própria página na internet, feita em apenas uma noite. "Fiz tudo muito simples e amador. Mas eu tinha um desejo enorme de fazer aquilo acontecer para poder conhecer pessoas diferentes e trocar experiências. E foi aí que tudo começou. O que era uma brincadeira, uma forma de conhecer mais sobre tudo, virou profissão. As coisas foram acontecendo de forma muito natural. Conheci pessoas, meu trabalho foi sendo reconhecido. Acabei crescendo e amadurecendo nesse meio, profissionalmente e como pessoa. Hoje sou extremamente realizada e muito feliz fazendo o que faço", diz.

O blog de Júlia era uma página regional e direcionada, quando ela notou que o YouTube seria um canal onde poderia estar ainda mais próxima dos seguidores. Ela afirma que tudo sempre teve sua cara, sua marca. "Eu gosto de publicar o jeito Julinha de ser. Minhas redes sociais são um grande diário, onde compartilho meu dia a dia, minhas experiências e aprendo muito também com meu público".

Sobre dicas para aquelas pessoas que gostariam de entrar nesse universo, Júlia acredita que verdade e transparência é essencial. "A gente vive em um mundo onde tantas pessoas criam personagens, mas estamos mesmo buscando verdade, identidade. Acho que isso é fundamental. Ser você mesma e mostrar sua verdade, mostrar o que há de bom e levar isso para as pessoas", conclui.