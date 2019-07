Segundo uma pesquisa realizada em 2018 pelo Instituto QualiBest, com mais de 4 mil internautas brasileiros, 81% dos jovens de até 19 anos seguem algum influenciador digital. Desses, 49% já dão mais ouvidos às dicas dos criadores de conteúdo do que aos amigos ou parentes, que ainda são a principal referência. Entre os entrevistados, 55% procuram a opinião de algum influenciador para tomar decisões, enquanto 86% conheceram algum produto por meio deles.



Ser uma digital influencer é o sonho de muita gente, desde jovens youtubers a blogueiras voltadas para nichos específicos do público. E as goianas estão se destacando nesse cenário. Ludovica conversou com algumas dessas mulheres que fazem da internet a plataforma de contato com milhares de seguidoras.



Modelo plus size há três anos, Joseane Dias M. Berte, 26, mais conhecida como Josy, sempre sonhou em desfilar nas passarelas. Desde muito nova, a jovem investiu em vários cursos na área, mas não fazia o perfil que as agências procuravam. “Aos 19 anos engravidei e com a gestação vieram 30 quilos a mais. Com isso, trabalhei em várias áreas tentando me encaixar, mas meu sonho de criança continuava vivo dentro de mim. Até que em 2016 tive minha primeira experiência como modelo plus size e o sonho renasceu. Já o trabalho de influencer surgiu sem a menor pretensão.”

Josy conta que fez uma conta no Instagram para postar os trabalhos como modelo. “Mal sabia que inspiraria tantas mulheres por meio dos meus trabalhos. Comecei a publicar fotos dos meus looks e indicar onde as pessoas os encontrariam. Foi uma grande surpresa quando recebi o primeiro direct de uma seguidora, relatando o quanto a vida dela tinha mudado depois de começar a me seguir e me acompanhar. Ela se inspirava na minha forma de vestir. Me contou que a partir do meu trabalho como modelo plus size ela pode entender que ser gorda era somente uma característica física, que o biotipo de uma pessoa não a definia”, explica.

A influenciadora diz que atualmente, por meio da publicação da sua rotina diária, consegue levar tendências de moda para as seguidoras. “E mais do que isso, consigo também influenciar na forma de cada um se amar, de olhar para o próprio corpo com mais carinho, unindo duas coisas que são superimportantes, a moda e autoestima. Afinal, ter a autoestima elevada já é meio caminho andado para um look ficar perfeito”, afirma aos risos.

Para Josy, o trabalho como influencer é muito gratificante. “Hoje não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Estimular o amor próprio nas pessoas através da moda, ver pessoas mudando o modo de viver por meio do meu trabalho é a maior recompensa. Meu objetivo é ser reconhecida nacionalmente, de forma a continuar inspirando as pessoas a serem melhores com os outros e com si próprias”, conclui.