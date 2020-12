Panetones dominando as prateleiras, luzes se acendendo pela cidade e a chegada de dezembro oficializam que, sim, então é Natal. Chegar ao fim de um ano como 2020 é visto como um alívio para muitos – quase como se tudo o que tornou este ano atípico e turbulento ficasse para trás com a virada para 2021. O debate sobre a uva-passa está perdendo espaço para outros: reunir ou não os familiares? Confraternização on-line ainda é uma tendência?

O Papai Noel não estará presente, mas a árvore de Natal, sim. Mesmo que em formato reduzido em muitas casas, a comemoração, a ceia, a decoração e as tradições familiares não perdem espaço mesmo com a pandemia. A empresária Serjana Paiva, à frente de uma empresa de decoração e mesas para festas, observa que em 2020 está havendo um movimento de retorno ao tradicional. Se nos últimos anos a tendência foi incorporar novas cores como o azul, rosa e o neomint — aquele verde-menta refrescante —, para este, os clássicos vermelho, verde e dourado dão o tom das festividades. “Em alguns anos passados usou-se muito outras cores, como o azul. Mas o pessoal estava com saudade do tradicional, como a toalha de xadrez vermelho”, comenta.

Para quem busca um ar de sofisticação, ela indica uma decoração em marfim, mas rico em detalhes que remetem ao Natal: muitas luzes e objetos decorativos em dourado. A empresária associa essa procura pelo clássico ao momento atual, em que a busca pelas memórias afetivas tem servido de alento para muitas famílias. “Eu sinto essa emoção nas pessoas. No dia do Natal, querem montar uma mesa bonita com sousplat dourado, guardanapo combinando, taças”, diz. A árvore grande em um canto da sala e a guirlanda com detalhes em vermelho em um local de destaque da casa não podem faltar.

Uma ideia para decoração das mesas é um minipinheiro decorado com as clássicas bolinhas e fitas, que Serjana indica também como presente para enviar aos entes queridos que não poderão se encontrar. “As pessoas estão se presenteando mais este ano, já que não estão podendo se ver. Nas bolinhas, colocamos alguns dizeres esperançosos para 2021, a pessoa recebe esse carinho e monta o minipinheiro em casa, que serve de decoração”, ensina.

Ainda para a mesa, combinações com o xadrez vermelho ou o verde e vermelho lisos, tradicionais do Natal, são a aposta. “Sempre com o arranjo do centro combinando, que pode ser de flores, por exemplo”, diz. Seguindo a tendência dos últimos dois anos, os bonecos também entram na composição da decoração – e, de quebra, fazem a alegria da criançada. “Urso de gorrinho de Papai Noel, brinquedos tradicionais como quebra-nozes.”