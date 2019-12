Dias quentes, praia e piscina. Esse é o resumo dos dias de muita gente durante o verão. No entanto, apesar de todos os encantos da estação, essa combinação pode desencadear candidíase, infecção na região vaginal que aumenta durante esse período.

“O fungo que causa a candidíase está presente no corpo humano desde o nascimento. No entanto, quando há queda de imunidade ou aumento da agressão externa, como o uso excessivo de roupas de banho molhadas por muito tempo ou calça que aperte a região genital, causando algum trauma ou a manutenção da temperatura elevada, pode ocorrer a proliferação dos fungos, desencadeando coceira na região íntima, corrimento de cor esbranquiçada e ardor ao urinar”, explica o ginecologista Renato de Oliveira, infertileuta da Criogênesis.

Para aproveitar os dias de calor com a saúde em dia, o especialista responde as principais dúvidas sobre o assunto. Confira.

Quais são os sintomas da candidíase?

O quadro clínico clássico da candidíase é coceira na vagina, sensação de ardor e presença de corrimento esbranquiçado sem cheiro. Na presença desses sinais ou sintomas, é necessário procurar avaliação médica.

Passar muitas horas com biquíni molhado pode desencadear o problema?

Sim. Umidade e matéria orgânica é a combinação ideal para o crescimento de fungos. Quanto mais tempo a região estiver úmida, maiores as chances de desenvolver a candidíase. Portanto, para quem for passar longos períodos entre praia e piscina sugere-se, sempre que possível, trocar a roupa de banho.

Sentar direto na areia pode aumentar as chances de Candidíase?

Pode, com ressalvas. Deve-se destacar que o tempo de exposição a substâncias que podem irritar a vulva e a vagina poderiam desequilibrar a flora vaginal. Para as mulheres mais sensíveis à areia é melhor evitar esse contato direto.

Quais cuidados devem ser intensificados durante o verão?

No banho lave adequadamente a região, com movimentos delicados e sabonetes próprios, visando o equilíbrio da flora natural. Não use protetores diários, pois abafam a região e podem provocar corrimentos, coceira e infecções. No dia a dia, evite ficar muitas horas com biquíni molhado e não use roupas muito justas e de tecidos grossos. Quanto às calcinhas, priorize as de algodão e, após lavar, coloque-as para secar em um ambiente fresco e seco. Dormir sem calcinha é uma boa medida para permitir a ventilação vaginal. Jamais realize duchas vaginais para a limpeza.

Qual o tratamento caso a candidíase seja diagnosticada?

O tratamento é bem simples e consiste na indicação um antifúngico e pomadas anti-inflamatórias, que amenizam a coceira e a vermelhidão.