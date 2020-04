O desjejum é uma refeição essencial, já que garante a energia para começar o dia. Em geral, durante uma viagem, o café da manhã provoca até expectativas: é comum ser oferecido pelos hotéis e há pessoas que selecionam a hospedagem baseando-se em avaliações a respeito do que é servido pela manhã. Os mais populares são aqueles que não apenas contam com alimentos comuns e dentro da zona de conforto do viajante, como pães, frios e frutas, mas que também dão a oportunidade de o turista provar o que é típico no país visitado.

Considerando o momento atual, em que mesmo os maiores amantes de viagens devem ficar em casa, a agência Abreu fez uma lista de pratos de café da manhã consumidos em diferentes países e que têm um processo de preparo relativamente fácil. Assim, será possível viajar pela gastronomia de outros países sem sair de casa! É só pôr a mão na massa.

Estados Unidos

O café da manhã dos Estados Unidos é famoso no restante do mundo. Os norte-americanos consideram essa a principal refeição do dia e por isso apostam em pratos mais pesados, que incluem ovos mexidos ou fritos, bacon, rabanadas e linguiças.

No entanto, o que mais encanta os viajantes são as deliciosas panquecas americanas, que podem ser servidas com calda de chocolate, manteiga, frutas ou maple syrup, xarope extraído da árvore bordo, muito conhecido nos EUA e Canadá. Os ingredientes para prepará-las são comuns e muita gente os tem em casa: trigo, açúcar, fermento, ovos, leite, manteiga, sal e óleo. Por isso, é muito possível começar o dia com essa delícia e se sentir em terras ianques.

República Dominicana

Em meio ao Caribe estão as iguarias da República Dominicana. O país é famoso por seus incríveis resorts all-inclusive, onde não faltam opções no café da manhã. Mas, para quem quer provar algo tipicamente dominicano, a sugestão é o mangú, uma espécie de purê de banana que costuma vir acompanhado de salame, queijo ou ovos. Os ingredientes para o preparo são bananas-da-terra verdes, sal, manteiga e água.

Bolívia

Nesse nosso vizinho sul-americano, os locais adoram iniciar um novo dia com salteñas, um tipo de pastel assado com recheios diversos, que são vendidos por todos os lugares, principalmente na rua. São similares às famosas empanadas argentinas. A massa leva ovos, óleo, trigo, água e sal, e o recheio pode ser o que tiver em casa: presunto e queijo, carne moída, tomates, batatas, etc.

Austrália

Do outro lado do mundo, os australianos comem pão com vegemite, uma substância que parece uma geleia, mas possui um gosto forte, salgado e amargo. De acordo com a Abreu, os viajantes costumam estranhar o sabor, mas há alguns que se apaixonam perdidamente pela iguaria. É muito difícil encontrar Vegemite no Brasil, mas há outro prato comum na culinária matinal do país que é bastante fácil de reproduzir em nossas próprias cozinhas: torradas com abacate amassado com suco de limão e sal!

Inglaterra

Na Europa, os costumes são variados. Na Inglaterra, por exemplo, a refeição é farta como nos Estados Unidos e inclui alguns alimentos similares, como ovos e bacon. Mas o que os viajantes mais costumam achar exótico são os feijões que são servidos junto com tudo isso!

No entanto, embora possa parecer estranho comer feijões pela manhã, muitas pessoas consideram essa a melhor parte do café. Para ficar ainda mais inglês, basta tomar um tipo forte de chá, já que a bebida é muito mais popular no país da rainha do que o tradicional café tomado no Brasil.

Espanha

Nesse país da Península Ibérica, são muitas as opções de café da manhã. Mas uma das mais tradicionais, que também é muito fácil de fazer em casa, é o pan a la catalana. Basta espalhar o suco de um tomate bem maduro no pão com um pouco de alho, sal e azeite. Para os mais famintos, vale incrementar com queijo e presunto – melhor ainda se for o presunto de parma, típico do país.