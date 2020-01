Todos os anos, o instituto American College Sports Medicine (ACSM) divulga uma pesquisa com as principais tendências do mercado fitness. Entre as apostas para 2020, estão diversas opções de treino que podem ser praticados em qualquer lugar, sem equipamentos e usando apenas o próprio peso do corpo. O mais citado foi Treino Intervalado de Alta Intensidade (HIT), cuja maior vantagem é a combinação entre atividades cardiovasculares e neuromusculares, o que acelera o emagrecimento.

Na prática, durante as aulas o aluno intercala exercícios leves e intensos em um curto espaço de tempo, o que melhora o condicionamento físico, aumenta o ganho de força e reforça a resistência cardiorrespiratória. Na lista da pesquisa também aparecem atividades realizadas em grupo.

Ainda ganham destaque no levantamento a presença, cada vez mais comum, da figura do personal trainer, o que inclui testes de condicionamento físico, definição de metas individuais e acompanhamento da evolução do alunos, exercícios feitos com pesos livres, como halteres, kettebells e bolas, que aumentam a amplitude dos movimentos, e a popularização dos programas fitness para idosos – resposta direta ao aumento da expectativa de vida.

Confira abaixo as seis principais tendências apontadas pela pesquisa:

Tecnologia Weareble: presente nos rankings desde 2016, a tecnologia vestível promete uma maior performance dos usuários, uma vez que podem acompanhar a frequência cardíaca, atividade muscular, entre outras informações

HITT: na opinião de educadores físicos, o treino Intervalado de Alta Intensidade será o grande destaque de 2020, visto mantem o organismo trabalhando mesmo após o treino

Atividades em grupo: as aulas com mais de cinco participantes costumam auxiliar especialmente os praticantes que não gostam ou não tem o hábito de se exercitar, por exemplo

Exercício físico como remédio: uma forte propensão no mercado fitness é a atividade física como complemento de tratamentos médicos

Treinamento com peso do corpo: é excelente para quem busca um corpo definido, pois aumenta a massa magra, queima a gordura localizada e tonifica os músculos

Coaching focado em saúde e bem-estar: com foco nas necessidades, visão e objetivos individuais de curto e longo prazo, a consultoria é uma tendência crescente que utiliza estratégias para promover a mudança de comportamento e estilo de vida do aluno