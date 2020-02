Quando o assunto é cirurgia plástica, o Brasil é uma superpotência no topo de quase todos os rankings. O clima tropical e o culto ao corpo turbinado pela exposição das redes sociais são apontados como fatores que desencadeiam a busca pela beleza a qualquer custo, em todas as fases da vida. A própria carta romanceada de Pero Vaz de Caminha, que registrou as suas impressões sobre a terra recém-descoberta, descreve os corpos indígenas como “bem feitos”. “O Brasil é um país que construiu um ideal de corpos com referência estética destacada desde a colonização. Depois disso, na sociedade escravocrata e miscigenada, esse aspecto de dotação estética também foi sendo incorporado a uma narrativa onde os corpos passaram a ser considerados numa perspectiva colonizada de uso”, explica a psicanalista Marcella Haick. O padrão eurocêntrico da magreza, cabelos lisos, narizes afilados, corpos esguios e musculosos virou desejo de consumo no País. Para a psicanalista, a corrida dos adolescentes aos consultórios de cirurgiões plásticos não chega a surpreender. Influenciados por artistas, políticos, atletas e influencers, eles buscam uma identidade própria na transformação da própria silhueta. “Os corpos desses jovens acabam sendo objeto de mudança para que possam se inserir e serem incluídos na sociedade adulta. Como os referenciais de beleza estão associados ao sucesso e até mesmo a ser amado, eles procuram as cirurgias como uma forma de inclusão e aceitação”, explica. O fenômeno faz com que a responsabilidade de pais, que normalmente financiam as intervenções, e médicos seja ainda maior. Um trabalho interdisciplinar, com a participação de profissionais de psicologia aptos a avaliar se o jovem e a família estão preparados, seria fundamental. “Aos médicos, cabe uma reflexão ética profunda e urgente a respeito, pois alterar a imagem corporal afeta diretamente no psiquismo das pessoas em geral. É importante enxergar o corpo não como um produto onde se mutila e se provém próteses como um objeto; ao contrário, o corpo é um lugar de inscrições psíquicas que são feitas ao longo de uma vida”, destaca a psicanalista.