No final de abril deste ano, Simone Mendes, 36, a 'Coleguinha' que ficou conhecida em todo o Brasil ao lado da irmã Simaria , resolveu atender a um pedido dos fãs e lançar um canal no YouTube. Em seis meses, ela se tornou um fenômeno como youtuber –são 2,53 milhões de inscritos.

Os vídeos chamam a atenção ao mostrar de forma bem-humorada e sem pudores a rotina fora dos palcos da cantora ao lado do marido, o piloto de avião e empresário, Kaká Diniz, 39, e do filho, Henry, 6 –algo semelhante ao que ela também costuma fazer no Instagram, rede em que soma impressionantes 28,7 milhões de seguidores (a título de comparação, influenciadoras famosas e que participaram da última edição do Big Brother Brasil, como Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Rafa Kalimann tem, respectivamente, 12, 9 milhões e 18 milhões de seguidores).

O jeito simples de falar e de dar risada de si mesmo, na linha "gente como a gente", gera identificação com o público. "Gosto muito das redes sociais. Estou sempre conectada e, neste período de pandemia, é uma forma de estar próximo aos nossos fãs. Eles dão dicas, interagem, curtem.... É uma troca muito boa!", diz Simone, em entrevista ao F5.

A dinâmica com o marido, Kaká, que segue a mesma linha de Simone sem frescura e espontâneo, é outro diferencial dos vídeos. "O público adora porque somos muitos transparentes e dividimos a nossa realidade com as pessoas. Até quando eu fico brava com ele jogando videogame", relata, aos risos.

Exemplo disso é um vídeo recente em que o casal conversa sobre possíveis nomes para a filha —Simone está grávida de uma menina. Entre as várias opções, como Jolie, Zendaya e Blake, Kaká lembra que a mulher sugeriu Linda. "Mas acho que não tem nada a ver, porque linda é adjetivo", afirma ele.

"E, porque também, e se for feia?", completa ela. "Qual é o problema? Para a gente vai ser linda do mesmo jeito. Quantas crianças feias não têm que os pais acham a coisa mais linda do mundo", rebate o piloto. O vídeo tem 1,5 milhão de visualizações.

Casados há sete anos, Simone diz que o segredo para o bom relacionamento é o "respeito que existe" entre eles. "Somos parceiros, ele me ajuda bastante e participa das minhas ações", acrescenta. Kaká é muito mais do que um coadjuvante na empreitada. O empresário é um dos sócios da NonStop Produções, empresa que gerencia a carreira de artistas, como os humoristas Tirullipa e GKay, e que é responsável pelo canal da cantora no YouTube.

MATERNIDADE E NOVO DVD

Nos vídeos e nas redes sociais, Simone mostra também, especialmente agora durante o isolamento social e sem poder fazer shows, o seu lado dona de casa e mãe, funções que ela diz amar. À espera do segundo filho, a cantora afirma se sentir mais preparada para a maternidade. "A única diferença é que agora vem uma menininha e pretendo encher ela de 'xuxinha', vestidinho e tudo o que tem direito."

Além de ser presença constante na internet, Simone frequenta com assiduidade programas da TV. Ao lado da irmã, desde 2017, ela é uma das técnicas do reality The Voice Kids, na Globo, que terminou a quinta temporada há cerca de duas semanas com a vitória de Kauê Penna.

O seu objetivo é seguir na atração e até em outras iniciativas semelhantes, desde que isso não atrapalhe a sua trajetória como cantora, sua prioridade. "Ver esses passarinhos cantarem [as crianças candidatas do reality musical] enche os nossos corações de alegria. Quanto talento passa nesse palco."

"O que eu puder conciliar com a minha carreira, que é cantar, podem contar comigo sim! The Voice Kids, outros projetos.....Porque levar alegria e entretenimento para as pessoas é maravilhoso", completa.

Apesar do ano difícil, em que ela e a irmã tiveram de, da noite para o dia, deixar a rotina sempre cheia de shows por causa da pandemia, Simone conta que a dupla tem novidades para neste ano. No último dia 12 de outubro, na casa da cantora em Alphaville (Grande São Paulo), elas gravaram o novo DVD chamado "Debaixo do meu Telhado". Em clima intimista, o projeto, que tem oito faixas inéditas, contou com as participações especiais de Bruno e Marrone, Dilsinho e Tierry. O DVD ainda não tem data de lançamento.