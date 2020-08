Primeiro encontro do casal e em muitos casos bate aquela dúvida: transar ou não na primeira saída. Alguns ficam com medo porque não teve aquela química perfeita de imediato, outros ficam com vergonha do que o o outro vai pensar, mas um estudo da Universidade de Rochester, em Nova York (EUA), mostrou que o sexo no primeiro encontro provoca conexões emocionais e ligações neurológicas, servindo como encorajamento para o início de uma relação duradoura.

A sexóloga Katiuscia Leão diz que o poder de escolher o sexo no primeiro encontro abre possibilidades para se repensar quais parceiros são bons para você e quais são suas verdadeiras vontades. “Os homens não estão acostumados a lidar com mulheres poderosas, isso é um fato. Eles aprenderam que podem sair transando com todo mundo, mas as mulheres não podem se permitir ter o controle da situação. Mas não tem regra, o sexo vai ser bom se te der prazer. É a oportunidade da mulher, e até do homem, de ter autonomia, de escolher o que quer”, afirma.

A jornalista goiana Júlia, de 25 anos, conheceu o namorado no dia do jogo em que o Brasil foi eliminado pela Bélgica na Copa do Mundo de 2018. “Não sei como, mas fui parar em uma festa LGBT sem saber. Lá, fiquei com os dois héteros que estavam lá, o meu ex e o amigo dele”, conta. Ela lembra que os beijos com o amigo do ex não duraram muito, mas com o ex-companheiro foi tão forte que eles só se separaram um ano mais tarde. “Transamos no primeiro dia que nos conhecemos já. Quando é para duas pessoas ficarem juntas, não importa se vai ter sexo ou como será o primeiro encontro. Acho que essa discussão de transar ou não no primeiro encontro é algo antiquado, que não cabe mais no mundo atual”, explica.

Hoje solteira, a goiana tem outras histórias sobre sexo no primeiro encontro. “Emendei alguns namoros, então depois só queria conhecer outras pessoas. Nessa jornada você encontra de tudo, desde o cara que tira a camisinha no meio da relação sexual e mente o nome com medo de você procurá-lo depois, passando por acordar com a pessoa do lado e só querer que ela vá embora, até momentos que são bons, mesmo durando só uma noite. Mas sou da teoria de que, se for ruim, não precisa repetir”, opina.

“Alguns caras até acham estranho eu andar com camisinha, o que demonstra um machismo e também que não precisa ter um segundo date”, diz.

A terapeuta de casal Cida Lopes orienta que se faça só o que sentir segurança e que é preciso dar uma segurada nas expectativas. “Não tem regra, mas se transou a primeira vez ou transou sem vínculo, não espere que o outro te mande flores. Não ache também que, se ele não te procurou, é porque não foi bom. Cada um faz o que quiser. Para ter a autonomia de escolher o que quer é preciso que não se tenha expectativas”, destaca.

A sexóloga Danni Cardillo explica que se a química não bateu de primeira, não é motivo para desistir ou se preocupar, pois isso está longe de ser termômetro de uma relação. “Nem sempre o encaixe vai se dar de primeira – pelo contrário. Sexo é uma construção e, à medida que vai se tendo intimidade, melhora. Na primeira vez, você não sabe falar muito bem o que quer, não sabe o que o outro gosta, há também as inseguranças, a mulher com o seu corpo e o homem com medo de brochar”, afirma.

Para Cida Lopes, a dica é: se não der certo, não tem problema. O próximo está por vir. “Isso tem que deixar de ser uma questão moralista. Se permita realizar os seus desejos e se conhecer”, explicou.

A irmã do jogador Neymar, Rafaella Santos, de 24 anos, disse que é “super de boa transar no primeiro encontro”. A atriz e apresentadora Adriane Galisteu, 47 anos, também não vê problemas. “Fui uma menina criada cheia de ‘não’. Minha mãe falava: ‘Pega fora do bairro, porque fama é fácil de pegar e difícil de sair’. Mas para mim você dá para quem você quiser, na hora que você quiser, desde que você não faça mal a ninguém. Se tem uma praga que volta é a do amor”, contou.

Algumas dicas importantes: marque o primeiro encontro em um lugar movimentado, pesquise sobre a pessoas nas redes sociais, conte aos amigos onde vocês vão e se ambos estiverem com vontade, está liberado. Por fim, sempre ande com camisinha. Sexo sem proteção não se faz nem com quem você já conhece.