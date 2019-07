Por muito tempo, mulheres de 60 anos ou mais eram encaradas apenas como possíveis avós. Hoje, a realidade é outra e elas levam uma vida totalmente ativa, regada a diversão e bem-estar. Mas ainda há um grande desafio a vencer: como manter a vida sexual ativa após a menopausa? Com as alterações hormonais desse período, o desejo sexual tem efeito ioiô, que, junto com o ressecamento vaginal, afeta diretamente o dia a dia da mulher e, é claro, interfere nas relações.

Segundo a ginecologista Juliana Pierobon, da Altacasa Clínica Médica, a diminuição da libido é comum durante e após a menopausa. Estrógeno a menos pode levar as paredes da vagina a perderem elasticidade. E, a vagina, a vulva e o trato urinário inferior tendem à atrofia. Por isso, buscar orientações de um médico pode ajudar muito.

"A redução dos hormônios mexe com a lubrificação da mucosa vaginal, tornando o ato sexual, por vezes, desconfortável. A diminuição do estrogênio e da testosterona influenciam na cognição, na sensibilidade e textura da pele e mucosas, bem como na motivação sexual. A fisiologia se modifica, mas a resposta sexual ainda existe. Ela está apenas mais lenta", explica.

A médica ressalta, no entanto, que a vida sexual pós-menopausa também tem muito a ver com a parte emocional. "É preciso derrubar o tabu de que, a partir da menopausa, se tem uma vida sexual ruim. O acompanhamento ginecológico adequado é fundamental para minimizar os sintomas e assegurar um sexo prazeroso. A partir dos 65 anos, as mulheres podem ter orgasmos diferentes, com sensações menos intensas, mas ainda assim prazerosos."

É válido ressaltar que uma mulher saudável, motivada, em um bom relacionamento a dois, tem mais disposição para o sexo. Já quem viveu relacionamentos não tão gratificantes, acumulou mágoas ou adquiriu doenças ao longo da vida pode sofrer com interferência na libido e ter o desejo comprometido. O mesmo pode ocorrer com quem passa por situações estressantes, como a saída dos filhos de casa e a aposentadoria.

"É preciso se esforçar para manter uma atitude positiva, aproveitando as vantagens da prática do sexo na terceira idade, com mais tempo para curtir o parceiro e sem as ilusões da juventude. No entanto, não se pode jamais esquecer do uso da camisinha. O preservativo proporciona segurança durante o sexo para pessoas de qualquer idade e não deve ser deixado de lado apenas pelo fato de essas mulheres não mais engravidarem", alerta.

As questões que envolvem os problemas sexuais na chamada melhor idade podem ser contornadas com visitas regulares ao ginecologista. "Acredito que o tema muitas vezes não seja discutido por ser um tabu e porque muitos profissionais acreditam que a sexualidade das mulheres idosas é inexistente. Com orientação adequada e medicamentos, a vida de muitas mulheres pode aflorar da noite para o dia, aumentando sua autoestima e bem-estar", finaliza a Juliana.

Dicas para uma boa vida sexual

- Uso de lubrificante na hora do sexo facilita a penetração e a torna mais prazerosa;

- Uso frequente de creme intravaginal a base de estriol – por indicação do ginecologista – combate o ressecamento interno da vagina e melhora a elasticidade da muscosa vaginal;

- Tratamentos com laser vaginal melhoram a atrofia genito-urinária a longo prazo e podem ser indicados pelo ginecologista;

- Terapias e exercícios físicos melhoram o emocional e o físico e podem ajudar na hora do sexo;

- Beber bastante água pode ajudar na produção de fluidos necessários a uma boa relação sexual;

- A aceitação do próprio corpo é fundamental para se sentir segura junto ao parceiro, além de um entendimento mais amplo do sexo.