A atriz canadense Sandra Oh, 49, compareceu a um protesto que pedia o fim do racismo contra asiáticos e seus descendentes no último sábado (20). A protagonista de "Killing Eve: Dupla Obsessão" (2018), realizou um discurso para encorajar pessoas a alcançar as comunidades asiático-americanas.

"Estou muito feliz e orgulhosa por estar aqui com vocês. Obrigada a todos os organizadores por organizarem isso apenas para nos dar a oportunidade de estarmos juntos e estarmos juntos e nos sentirmos uns aos outros", começou a artista.

"Para muitos de nós em nossa comunidade, esta é a primeira vez que somos capazes de expressar nosso medo e nossa raiva e eu realmente sou muito grata a todos que estão dispostos a ouvir", continuou. A atriz teve o discurso recebido por aplausos.

"Uma coisa que sei é que muitos de nós em nossa comunidade estamos com muito medo e eu entendo isso. E uma maneira de atravessar e superar nosso medo é alcançar nossas comunidades", disse para a multidão.

"Vou desafiar a todos aqui, se você ver algo, você vai me ajudar? Se você vir uma de nossas irmãs ou irmãos passando necessidade, você vai nos ajudar?". Após encerrar o discurso, Oh liderou um canto dizendo "Tenho orgulho de ser asiática. Eu pertenço a este lugar".

"Muitos de nós não temos a chance de dizer isso, então eu só queria nos dar a oportunidade de poder gritar isso", finalizou. A manifestação de sábado aconteceu em resposta ao aumento da violência contra os americanos de origem asiática.

Na última terça-feira (16), ocorreu um tiroteio em spas de massagem, em Atlanta, nos Estados Unidos. O crime deixou oito mortos, sendo seis mulheres de origem asiática. Um homem branco, Robert Aaron Long, confessou o crime.

Celebridades como Steve Aoki, Daniel Dae Kim e até mesmo Sandra Oh utilizaram a hashtag #StopAsianHate em forma de protesto. "Envio amor e apoio às famílias das oito almas assassinadas na Geórgia em 16 de março. E a todas as vítimas da violência racista", começou Oh.

"Estou devastada e profundamente brava. Eu sei que muitos de vocês estão assustados, mas não nos deixemos intimidar. Lembrem: é uma honra ser asiático", finalizou a atriz na publicação feita em seu Instagram.

A série "Killing Eve: Dupla Obsessão" chegará ao fim com sua quarta temporada, que ainda não foi gravada por completo em decorrência da Covid-19.Segundo a Variety, a produção poderá ter spin-offs. Anteriormente a artista ficou conhecida por atuar em "Grey's Anatomy" (2005).