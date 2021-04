Intimidade, autocuidado e privacidade são as três palavras de ordem na hora de pensar a estrutura funcional de um banheiro. Com a pandemia, as relações pessoais dos espaços mudaram e o banheiro figura entre o queridinho dos cômodos da casa. O local adquire status de bem-estar ainda mais imprescindível para a rotina diária. Algumas tendências que se fortaleceram principalmente ao longo desse período podem tornar o ambiente ainda mais acolhedor e convidativo.

“Ele deixou de ser só o banheiro, como se não fosse importante antes. Principalmente com a pandemia, as pessoas querem caprichar em tudo em suas casas, inclusive nos banheiros”, explica a arquiteta Ana Maria Miller. De acordo com a profissional, um dos elementos que estão em destaque na tendência da arquitetura e design de interiores são os revestimentos. “Não basta usar piso branco e parede branca. Hoje em dia, os revestimentos têm identidade, são leves e elegantes. Principalmente para o banheiro, os efeitos geométricos e de profundidade são recursos que aquecem o espaço, dão mais calor humano”, conceitua.

Quando o assunto é banheiro, o uso de espelhos também favorece a amplitude do local e apresenta diferentes configurações para o design do ambiente. Ana Maria menciona os espelhos com perfis, usados para arrematar os tons de leveza. A profissional explica que um espelho de fora a fora amplia o espaço. “Espelho desde o início da parede até o box do chuveiro é um truque que amplia bastante o banheiro. Ele pode ser iluminado ou não, assim como o espelho amplo, um armário superior com espelho garante mais espaço ao cômodo”, comenta a arquiteta.

Leveza

Optar por móveis e revestimentos em cores claras e neutras é a saída mais fácil para quem quer decorar um banheiro, segundo o arquiteto Rodrigo Ferreira. “Claridade pode ser sinônimo de limpeza”, diz. Para aqueles que gostam de ousar, a cor pode ser um elemento chave para o ambiente. As texturas também são bem-vindas. Funcionalidade é a palavra-chave e adornos podem encher o espaço de alegria.

“A luz branca é indispensável para garantir um banheiro claro e trazer visibilidade ao espaço. Essa luz também deixa o cômodo mais estimulante. Já a luz amarela torna o ambiente mais aconchegante e acolhedor. Ela é ideal para o uso de luminárias de foco ou o uso de fita de LED atrás do espelho”, sugere o profissional. Arandelas e balizadores podem ser inseridos no espaço, criando cenas de meia-luz para o ambiente acolhedor.

O importante, segundo Rodrigo, é seguir a norma de desempenho, que existe para assegurar que as obras de casas e apartamentos tenham critérios mínimos de qualidade e segurança. “Os materiais do banheiro precisam atender à norma para que haja a maior segurança para o usuário”, explica. Pedras escovadas e levigadas são interessantes para atender a área do banho, assim como revestimentos que tenham uma superfície antiderrapante. “O legal é criar uma atmosfera atemporal para o banheiro e pensar que o culto ao banho é uma prática diária que se torna o momento de prazer e o contato com o seu eu. Pense em um estilo, mas sem perder a segurança”, destaca.

Cores e formas

“Tons que lembrem natureza, como bege, marrom, verde, terracota, rosas mais nudes, amarelo-ocre ou azuis mais acinzentados, trazem certa sutileza, uma sensação de leveza ao espaço”, sugere a arquiteta Márcia Varizo. Segundo a profissional, as pessoas, muitas vezes, apostam no neutro para não enjoar. “O que enjoa é a monotonia. Então, você tem como utilizar cor sem ser cansativo, só é preciso ter harmonia”, diz. Nesse sentido, é preciso chamar a atenção para a iluminação do espaço. “É muito importante ter uma luz agradável para o banho e também na pia, para momentos de se arrumar, como fazer a barba ou a maquiagem. Temos buscado iluminação frontal e superior para essa área”, explica.

Ao falar em tendências, é preciso lembrar da atemporalidade. Márcia enfatiza que, quando se fala em aconchego, a madeira é um dos itens mais importantes. “Aconchego é tudo aquilo que traz calor humano, acolhimento. Ele sempre está ligado à sensação de natureza, de um espaço que abraça. Então, todos os materiais naturais são nossos aliados para deixar um banheiro mais aconchegante”, conceitua. A profissional lista, além da madeira, as pedras mais foscas ou brutas, assim como a presença de plantas, que são recursos que não envelhecem e têm o poder de agregar mais suavidade, conforto e beleza ao banheiro.

Cinco dicas para decorar o banheiro

Pisos de fácil limpeza

Porcelanato, cerâmica, ladrilho hidráulico, as pastilhas e o cimento queimado impermeabilizado são ótimas opções para pisos de áreas molhadas, como o banheiro. O ideal é brincar com cores e formas e aplicar diferentes tipos de revestimentos.

Metais que valorizam

Metais em cores como preto, cobre, bronze e até coloridos criam outras dimensões visuais para o banheiro. Criar uma sequência de cores traz charme ao ambiente.

Cuba com estilo

Com diferentes tipos de cuba, como a de semiencaixe, apoio e cubas de parede, a tendência é ter estilo e criar formas e utilizar materiais diversos, como concreto, latão e bronze.

Espelho, espelho meu

Peça essencial em um banheiro, o espelho oferece amplitude ao espaço, em tamanhos e formas distintas, como redondos, antigos com ares retrô, coloridos e com alça de couro.

Plantas, quadros e adornos

Dar um lado mais pessoal ao banheiro é tarefa para quadros pregados na parede, adornos e plantas, que destacam a simetria do espaço e criam uma estética mais individual e singular.