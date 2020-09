Em outubro do ano passado, quando os então noivos Adorivaldo Pereira, 24, e Júlia Mendes, 22, marcaram a data do casamento, jamais poderiam prever que uma pandemia mundial transformaria o dia tão sonhado pelo casal. Com o passar dos meses e, com o fechamento de espaços para festas e adiamentos de eventos, acabaram mudando toda a cerimônia ocorrida no início de setembro. “Nao queríamos abrir mão de comemorar; então, mantivemos a data, mas com o número reduzido de convidados”, conta Adorivaldo.

O casamento agora virou memória para os dois ao lado das fotografias tiradas por Olivia Proença, que trabalha há anos com produção de fotografia para casamentos. De acordo com a profissional, durante o período de pandemia, as pessoas estão sendo mais sinceras com o próprio sentimento durante as cerimônias. “Estão chorando mais por coisas que não choravam tanto, elas estão mais gratas, demonstrando mais os sentimentos. Tem sido bem transparente uns com outros”, destaca a fotógrafa.