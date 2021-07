Donos do poder absoluto e soberanos de vastos impérios, os sultões da Turquia - conta a história - não abriam mão de um bom e confortável pufe na hora de descansar os pés. O costume se espalhou pelo Egito antigo e Grécia clássica, onde reis e rainhas usavam o móvel como apoio corporal na hora de trocar as roupas. Naquela época, um quarto de um soberano que se prezava tinha obrigatoriamente de ter um pufe.

De lá para cá, o móvel passou por diversas transformações. Foi uma espécie de fetiche na decoração dos anos 1970, depois caiu em desuso, mas voltou com força total. Uma explicação dos especialistas em decoração é que as casas e os apartamentos estão cada vez menores e eles se tornaram peças-chaves por serem multiuso. “O pufe é um móvel versátil que se adequa em qualquer ambiente. É uma peça curinga, principalmente quando os espaços são reduzidos”, explica a arquiteta Juliana Sabattine.

Os pufes podem ter as mais variadas formas e tamanho. Em espaço menores, a dica é utilizar elementos mais funcionais. Os que se transformam em baú são uma boa opção, por exemplo, para mesas de centro nas salas. Mas, antes da escolha do móvel, é preciso ter alguns cuidados. “É preciso analisar a decoração do espaço para escolher a cor, tamanho, modelo e material. Lembrar de observar as peças que ficarão ao redor do pufe, para que as alturas não fiquem discrepantes, pois alguns modelos são baixos e podem não se adequar quando a finalidade é, por exemplo, uma extensão do sofá”, ensina a arquiteta.

O pufe pode ser utilizado como um banco para aumentar o número de assentos, como apoio para os pés ou até mesmo para decoração do ambiente. E ele parece caber em qualquer ambiente. Em áreas de coworkings, eles servem como assentos com mesinhas à frente para apoio do notebook. “Varanda e deck de piscinas ficam muito despojadas com os modelos de cordas náuticas. Já na sala, eles são muito utilizados como apoio ao sofá, para estender as pernas e são sempre um assento extra para receber os amigos. No closet, nada como ter um pufe na hora de calçar os sapatos”, exemplifica Juliana.

Em alguns projetos, o pufe ganha destaque como mesa de centro na sala de estar. Nesse caso, é importante escolher estampas ou temas que combinem com a decoração do ambiente para dar um tom moderno para o cômodo. “Os erros mais comuns na hora de utilizá-los na decoração são justamente a escolha do material inadequado e de formatos e tamanhos que não se adequam ao espaço disponível”, alerta a arquiteta.