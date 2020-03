Parece simples a solução para um problema que acompanha as mulheres desde muito cedo em suas vidas: os homens poderiam parar de assediar. Contudo, assim como essa solução não é simplória na realidade, tentar compreender os motivos que levam os homens a agirem de tal forma pode ser complexo. Esse tipo de abordagem nas ruas entra no âmbito da violência psicológica — e, mesmo com a consciência de que as atitudes não são aceitáveis, eles continuam assediando.

“A naturalização da violência psicológica acontece em todos os ambientes: no transporte público, nas ruas, universidades”, explica Luciene Falcão, professora de psicologia da PUC Goiás e coordenadora do Programa Interdisciplinar da Mulher, Estudos e Pesquisas. “É reflexo de questões culturais, de como os homens são criados na nossa sociedade. Historicamente, no Brasil, temos questões muito fortes ligadas ao patriarcado: foi um País escravocrata, é um País machista. Existe a cultura do homem dominador, algo ligado também ao pensamento do ‘sangue latino’.”

Por esse comportamento ter sido ensinado historicamente para diferentes gerações, aqueles que entram em conflito com o machismo que praticam e que buscam agir diferente acabam sendo questionados pelos outros homens. “Eles precisam afirmar a masculinidade e se mostrar como o homem dominador — para as mulheres e para outros homens”, explica a professora. “Acabam entrando em conflito por não terem outros para se identificar. Esse é o exemplo de masculinidade que sempre tiveram.”

Apesar das discussões acerca do machismo terem ganhado uma crescente nos últimos anos, para Luciene não cabe apenas às mulheres se posicionar, realizar encontros, debates e tentar mudar a realidade. “Ainda falta educação buscando a conscientização, mas os homens precisam participar efetivamente do debate”, afirma. “Quando a gente se propõe a discutir, nós mulheres acabamos falando apenas pra nós mesmas. É preciso a presença dos homens nesse ambiente.”

Outra falha apontada pela professora é na forma como os homens se relacionam. “Eles precisam conversar entre si sobre o assunto, sobre suas atitudes. Pelo que eu ouço, porque não estou inserida no meio deles, existe uma dificuldade de entrar em contato com aspectos emocionais e, por isso, não acontecem essas discussões. O medo do julgamento é o principal motivo”, diz.

Uma pesquisa feita pelo Instituto Avon, de 2016, com o título O Papel do Homem na Desconstrução do Machismo, mostra que 87% dos homens participantes reconhecem que ao menos uma parte da população é machista, mas que grande parte não consegue abordar o assunto com outros homens. “Se eles pudessem falar sobre aspectos emocionais e sobre afeto entre eles, o debate avançaria. Os homens não conversam entre si com medo de serem julgados, principalmente em relação à homossexualidade.”