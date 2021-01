1. Meça os cílios

Para que os cílios postiços fiquem no tamanho ideal para você, meça antes de colar. Se for necessário, corte sempre o lado externo para evitar que o cílios se descolem ou incomodem ao longo do evento.

2. Atenção ao material

A indicação da maquiadora são cílios a base de nylon ou com o material mais fino possível. Além de um efeito natural, os cílios serão mais maleáveis na hora da aplicação, facilitando sua vida.

3. Harmonia

“Se seus olhos são próximos, pequenos ou ‘mais salientes’ e isso for um incômodo, use cílios crescentes, ou seja, que começam menores e ficam maiores na parte externa dos olhos”, recomenda. Isso proporciona um disfarce óptico e melhora a harmonia do olhar e, consequentemente, do rosto como um todo. “Agora, se seus olhos são caidinhos, grandes na largura ou puxados, os cílios decrescentes são uma opção melhor, pois abrem mais o olhar”, diz

4. Traçado

Uma das dicas que ela considera mais eficazes observando suas alunas é traçar rente à raiz dos pelos uma linha reta e fina de cola para cílios com a ajuda de um pincel de delinear. Espere 30 segundos e encaixe os cílios. “Se você ainda não havia tentado esse truque, tente. A cola já estará no lugar correto e você não corre o risco de sujar a sombra caso encoste os cílios na pálpebra”, diz.

5. Fixar sempre na raiz

Lembre-se sempre que os cílios são fixados na raiz dos cílios, rente aos pelos, e não na pele. São os fios naturais que os mantêm fixos. Aplique a cola sem medo.