Fio a fio / Clássico

A técnica consiste na colagem de fios sintéticos um a um rente à raiz dos cílios, realçando o olhar e preenchendo os espaços com falhas. O resultado é natural e delicado.

Tufinhos

Consiste na aplicação de tufinhos de fios sintéticos junto à raiz dos cílios, realçando o olhar por meio de fios mais longos. Com esses tufos de fios juntos, consegue-se realçar mais o volume.

Volume Russo

É uma das técnicas mais procuradas na hora de fazer extensões nos cílios. São formados leques de até seis fios leves que são colados no fio natural. Com muito mais fios e curvatura maior, o efeito é parecido ao de cílios postiços e indicado para as que não tem medo de ousar.

Volume brasileiro

Colagem de fios sintéticos em formato de Y, proporcionando um volume de efeito entrelaçado. Promete de 2 a 4x mais volume aos fios naturais.