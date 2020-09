No lugar de grandes espaços fechados para eventos ou igrejas pomposas, o jardim da própria casa. Ao invés de uma lista de 300 convidados, as mais íntimas, dez pessoas. Nada de pista de dança embalada por bandas com diversos músicos. Na entrada, medidor de temperatura e álcool em gel. Pouquíssimas mesas, otdastodas afastadas umas das outras. Já a chuva de arroz está cancelada. Pode até parecer filme de ficção científica, mas o cenário atual das novas cerimônias de casamento passa por adaptações por conta das medidas de isolamento social aos que não querem mais adiar o tão sonhado dia.

“Foi um desafio mudar tudo, reduzir a lista, ter de alterar todos os planos que já tinham sido traçados”, conta a recém-casada Sejana Bittencourt, 32, que em agosto se uniu ao empresário Matheus de Carli, 29. A cerimônia precisou ser transformada em um encontro minimalista com o total de dez pessoas. “Com certeza, o mais difícil foi cortar os convidados, pessoas queridas, familiares, amigos. Entendemos que era preciso por conta da pandemia e não queríamos mais adiar. Não sabemos quando tudo vai voltar ao normal”, diz Sejana.

Para compartilhar o dia especial com as pessoas que inicialmente seriam convidadas para a festa, os noivos optaram por transmitir a cerimônia em uma live no YouTube. No total, mil pessoas participaram do evento on-line. Já os avós dos noivos, com mais de 70 anos, não foram à festa, mas estiveram presentes em um jantar com sessão de fotos dias antes do casório. “Tentamos de todas as formas manter a responsabilidade com as pessoas que amamos, sem tirar o brilho e a importância da celebração”, conta.

A premissa do “casal que não terminou durante a pandemia acabou se casando” também se aplica aos recém-casados Bruna Fernandes de Freitas, 27, e Gabriel Angelo Furtado, 23. Ainda é muito recente: os dois se casaram no domingo, 20, em cerimônia fechada para família, com o total de 15 pessoas. Em espaço aberto, a noiva tomou todas as precauções necessárias, como higienização dos convidados e fornecedores, com o máximo de quatro cadeiras para cada mesa.

“Está tudo muito incerto e não sabemos quanto tudo isso vai acabar; então, preferimos nos casar agora do que adiar para 2021. No início, muitas pessoas ficaram chateadas por não entenderam, mas no fim deu tudo certo”, conta Bruna. O único elemento que foi mantido como de início foi o vestido, que a noiva tanto sonhava. “O vestido já estava escolhido e era meu sonho casar com um longo, com calda, véu. Não quis abrir mão.”

Minimalismo

Adaptar as cerimônias de casamento para as novas tendências dos eventos contemporâneos e manter as medidas de isolamento social são as principais transformações no trabalho de cerimonialistas. De acordo com a produtora Surama Bittencourt, a maioria dos eventos do primeiro semestre acabou não sendo cancelado, mas adiado para datas futuras. “O perfil dos goianos é de grandes festas e reuniões, de comemorar, o que não é possível agora. Então, o público está tendo de adaptar para festas menores, mais intimistas”, explica.

Aliar as tecnologias digitais, como transmissões virtuais, com eventos mais íntimos, em espaços abertos, com número de convidados e fornecedores menores, é o ideal para os novos tempos. “São casamentos mais minimalistas, com cores leves, seguindo a tendência francesa do casamento ao ar livre, em jardim francês, está muito em voga. A ideia é transmitir conforto, segurança e praticidade, mas sem deixar o ar romântico da celebração do casamento”, orienta a profissional.

Querida memória no coração

Em outubro do ano passado, quando os então noivos Adorivaldo Pereira, 24, e Júlia Mendes, 22, marcaram a data do casamento, jamais poderiam prever que uma pandemia mundial transformaria o dia tão sonhado pelo casal. Com o passar dos meses e, com o fechamento de espaços para festas e adiamentos de eventos, acabaram mudando toda a cerimônia ocorrida no início de setembro. “Nao queríamos abrir mão de comemorar; então, mantivemos a data, mas com o número reduzido de convidados”, conta Adorivaldo.

O casamento agora virou memória para os dois ao lado das fotografias tiradas por Olivia Proença, que trabalha há anos com produção de fotografia para casamentos. De acordo com a profissional, durante o período de pandemia, as pessoas estão sendo mais sinceras com o próprio sentimento durante as cerimônias. “Estão chorando mais por coisas que não choravam tanto, elas estão mais gratas, demonstrando mais os sentimentos. Tem sido bem transparente uns com outros”, destaca a fotógrafa.