Há poucos dias, a atriz Fiorella Mattheis publicou no Instagram uma foto onde revelou que operou orelhas de abano aos 9 anos. “Aos 9 anos, resolvi muito decidida que queria operar minhas orelhas de abano e coincidentemente minha cachorrinha Baby teve dois filhotes. Tinha motivo de sobra pra matar aula e ficar de pijama de flanela feito pela minha avó Terezinha o dia inteiro!!! Que tempo bom, essa foto tem até cheiro!!!”, escreveu a loura.

_No caso da estudante Ana Júlia, de 8 anos, a mãe, a empresária Fabianne Mendonça, de 29 anos, foi quem mais deu apoio ao procedimento chamado otoplastia, realizada há dois anos. “Não queria que ela sofresse bullying na escola. Então, procuramos um médico, que nos informou detalhadamente sobre o procedimento e o pós-operatório. Foi super tranquilo”, explica Fabianne.

A maior parte dos jovens que buscam intervenção estética quer normalmente aumentar a autoestima. As cirurgias de inclusão de prótese mamária e de lipoaspiração são o sonho de muitas meninas. “O ideal seria esperar que esses adolescentes completassem 18 anos. Porém, em casos onde observa-se algum transtorno psicoemocional creditado a algum dismorfismo, ainda que brando, a cirurgia pode ser indicada, desde que autorizada pelos pais ou responsáveis”, explica o médico Orlando José de Oliveira Neto, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica - Regional Goiás.

Nesses casos, os pais ou responsáveis precisam estar impreterivelmente presentes em todas as consultas e retornos dos jovens pacientes. Um termo de responsabilidade também é assinado antes dos procedimentos cirúrgicos. Apesar da liderança do Brasil, o aumento de cirurgias plásticas em jovens ocorre em todo o mundo. A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps, na sigla em inglês), em seu mais recente censo, com dados de 2017, chegou a dedicar um capítulo específico a procedimentos de aumento de seios entre mulheres de até 18 anos.

Foram entrevistados 1.329 cirurgiões de todo o mundo e, entre os brasileiros, 18,6% responderam já ter feito aumento de seios em mulheres menores de idade. Para Orlando, o importante é que cada caso seja analisado com bastante rigor. “O médico precisa observar atentamente qual o estímulo que está levando o adolescente a buscar o procedimento. Se existe mesmo um problema real que pode e deve ser corrigido e que está afetando a autoestima e o desenvolvimento psicossocial do jovem. A avaliação é um pouco subjetiva e por isso precisa ser feita com muito critério”, explica o cirurgião plástico.