A pandemia provocada pelo novo coronavírus afetou as gravações da nova temporada do Decora, apresentado por Maurício Arruda no canal por assinaturta GNT. O program está em sua 14ª temporada e um dos episódios foi afetado. COmo não previsão de retorno das gravações, o canal reprise outros episódios apresentados pelo arquiteto.

Mas não foi somente o Decora que teve gravações suspense. O Extreme Makeover Brasil passou por modificações. O programa, que marca o retorno de Otaviano Costa à telinha após a saída da Globo, não pôde finalizar duas das dez obras previstas para a primeira temporada.

O GNT também adiou as gravações do Além da Conta, apresentado por Ingrid Guimarães, e do Perto do Fogo, que tem o chef Felipe Bronze no comando. Programas com lateia ou com mais pessoas em estúdio passaram por reformulções: o Papo de Segunda, com Fabio Porchat, Emicida, Chico Bosco e João Vicente, agora traz cada um em suas casas, o mesmo ocorrendo com o Saia Justa, que tem apenas Astrid Fontenelle no estúdio, enquando Pink, Mônica Martelli e Gaby Amarantos ficam em suas residências.