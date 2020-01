O fim das férias escolares já aparece na folhinha do calendário. Diante da ‘má notícia’ a criançada se afoba na esperança de aproveitar cada minuto do descanso. O que muitos pais não sabem, no entanto, é que é importante manter, na medida do possível, uma rotina de estudos, facilitando, muito, o período de volta às aulas. “Com poucos minutos por dia, de preferência pela manhã, é possível manter o cérebro ativo, sem atrapalhar as brincadeiras”, garante a especialista em educação, Giovana Maria de Almeida.

Segundo a profissional, criar o hábito saudável de estudar diariamente traz benefícios como senso de responsabilidade, organização e perseverança. “Além disso, a memória da criança fica mais ativa e aprende a administrar o tempo disponível para fazer cada atividade”, pontua.

Ainda de acordo com Giovana, coordenadora pedagógica do Kumon, o apoio dos pais é fundamental. “Estudar não precisa ser chato e cada pai pode encontrar a melhor maneira de incentivar o seu filho. Ler com os pequenos, participar de jogos educativos, ir ao teatro, enfim, qualquer atividade é válida”.

Fortalecendo laços

Para a orientadora pedagógica do Colégio Marista, Sara Azevedo, a realização de programas em família acaba ajudando também no estreitamento de laços entre pais e filhos. “Neste período é possível desenvolver competências sociais que estimulem a criatividade, a autoestima, a imaginação e a autonomia, entre tantas habilidades essenciais para o desenvolvimento dos pequenos”, explica.

Ela alerta, porém, que é preciso cuidado para não sair completamente da rotina, o que não é considerada uma opção saudável. “Algumas atividades básicas do dia a dia devem ser preservadas, como os horários de tomar café da manhã, brincar, almoçar, tomar banho, jantar e dormir. As crianças se sentem seguras sabendo o que vai acontece”, acredita.

Para os pais que querem aproveitar ainda mais essas últimas semanas de descanso, a coordenadora do Ensino Fundamental do Colégio Marista, Maria Cristina Borges, separou cinco dicas de atividades que relaxam e acrescentam conhecimento:

Leitura: além de estimular a criatividade, a leitura expande o vocabulário e o conhecimento, aguçando a imaginação e fazendo com que o leitor enxergue o mundo de uma maneira diferente

Prática de esportes: movimentar o corpo faz bem para a mente, contribui com a oxigenação do cérebro e estimula atividades cognitivas, fortalecendo os ossos e melhorando o sono

Cinema: os filmes servem de gancho para que as crianças se unam e relaxem, além de ser uma ferramenta importante para ajudar no aprendizado e nas relações sociais, bem como no conhecimento de outras culturas

Projeto voluntário: o voluntariado ajuda a obter experiência e conhecimento, amplia a visão de mundo, desenvolve a empatia, o senso de comprometimento e a confiança

Amizades: cultivar amizades faz bem para a saúde, cria cumplicidade, elimina a solidão, dá ânimo