Entre os principais desafios de pensar um banheiro, está o de manter as coisas organizadas. É preciso considerar gabinetes, armários e estantes para essa finalidade. Planejados ou não, são indispensáveis independentemente do tamanho do espaço, segundo o profissional. “As opções de marcenaria são práticas, pois aproveitam bem os centímetros disponíveis. Mas é possível utilizar até mesmo peças de garimpo: um móvel de farmácia antigo, por exemplo, pode abrigar remédios ou coleções de perfume”, comenta. Além dos armários e gabinetes, acessórios também auxiliam na organização, como toalheiros, papeleiras, deixando tudo em seu lugar.